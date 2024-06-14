صلح على الهواء بين إمام عاشور وكهربا وأفشة (فيديو)
تصالح الثلاثي: أفشة، وإمام عاشور، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعبو النادي الأهلي المصري، على الهواء مباشرة، بعد فترة خلاف بسبب تصريحات الأول ضد زملائه.
وأدلى أفشة بتصريحات مثيرة للجدل أكد خلالها أنه كان الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر أمام الزمالك في السعودية، التي حصدها زميله إمام عاشور.
وعقب تلك التصريحات، قرر إمام عاشور تقديم شكوى لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث عنه أفشة بهذا الشكل
ولكن خلال مباراة اليوم بين الأهلي وفاركو، تصالح الثلاثي على الهواء مباشرة أمام الجماهير.
وأحرز إمام عاشور الهدف الأول لصالح الأهلي، بعد تسجيله ركلة جزاء في شباك فاركو.
وعقب الهدف، توجه إمام نحو أفشة وكهربا، واحتضن الثنائي، ليتصالح اللاعبون على الهواء مباشرة.
يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر تغريم محمد مجدي أفشة مليوني جنيه مصري؛ بسبب تصريحاته ضد زملائه بالفريق في الإعلام.
كما أمر الخطيب بمنع أفشة من الظهور مجددا في أي لقاءات إعلامية.