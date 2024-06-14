صلح على الهواء بين إمام عاشور وكهربا وأفشة (فيديو)

وأدلى أفشة بتصريحات مثيرة للجدل أكد خلالها أنه كان الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر أمام الزمالك في السعودية، التي حصدها زميله إمام عاشور.

وعقب تلك التصريحات، قرر إمام عاشور تقديم شكوى لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث عنه أفشة بهذا الشكل

ولكن خلال مباراة اليوم بين الأهلي وفاركو، تصالح الثلاثي على الهواء مباشرة أمام الجماهير.

وأحرز إمام عاشور الهدف الأول لصالح الأهلي، بعد تسجيله ركلة جزاء في شباك فاركو.

وعقب الهدف، توجه إمام نحو أفشة وكهربا، واحتضن الثنائي، ليتصالح اللاعبون على الهواء مباشرة.