موعد مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

استغل المهاجم البرازيلي فينيسيوس خطأ دفاعيًا من قِبل محمود متولي ليخطف الكرة ويضعها من فوق رأس الحارس والقائد محمد الشناوي في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني تصدى "الشناوي" لتسديدة رودريجو من وضع انفراد ليتابعها فالفيردي بعدما راوغ الحارس والمدافع محمد عبد المنعم قبل أن يضع الكرة بسهولة في المرمى.

وسيطر ريال مدريد على الشوط الأول، بينما كان الأهلي أفضل لمدة 10 دقائق في منتصف الشوط بفضل تحركات حسين الشحات في الناحية اليمنى.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء نفذها معلول إثر سقوط الشحات عقب عرقلته من قبل الفرنسي إدواردو كامافينجا داخل منطقة الجزاء.

ووسع رودريغو الفارق إلى هدفين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تبادل رائع للكرة مع البديل داني سيبايوس الذي مرَّر الكرة بكعب قدمه للمهاجم البرازيلي ليضع الكرة في المرمى.

وأضاف البديل أريباس الهدف الرابع بتسديدة أرضية زاحفة بعدما وصلته الكرة من دفاع الأهلي ليضع الكرة على يسار الشناوي الذي اكتفى بمشاهدة الكرة في شباكه، ليصعد ريال مدريد إلى النهائي ويواجه الهلال السعودي.