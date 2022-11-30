فليك يتحدث عن إمكانية رحيله حال خروج ألمانيا مبكرا من كأس العالم
قال هانز فليك مدرب ألمانيا إنه ليس لديه أي خطط لترك منصبه حتى إذا خرج أبطال العالم أربع مرات من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بشكل مبكر للمرة الثانية على التوالي.
وتابع فليك، الذي تولى منصبه العام الماضي بعد 15 عاما من قيادة يواخيم لوف، خسارة ألمانيا أمام اليابان في الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة وقبل التعادل 1-1 مع إسبانيا بفضل هدف متأخر.
وودعت ألمانيا كأس العالم 2018 من الدور الأول، وكان أكثر خروج مبكر في تاريخها على مدار أكثر من 80 عاما.
وأوضح فليك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "يمكنني أن أؤكد ذلك من جانبي (الاستمرار في منصب). لدي عقد حتى 2024 وأتطلع قدما إلى بطولة أوروبا (2024) لكن هذا وقت طويل حتى ذلك الحين". وتستضيف ألمانيا بطولة أوروبا 2024".
وباتت ألمانيا في مأزق قبل مواجهة كوستاريكا، يوم الخميس، حيث لا بديل أمامها سوى الفوز للحفاظ على فرصة بلوغ الأدوار الإقصائية.
ومن أجل التأهل، تحتاج ألمانيا للفوز على كوستاريكا، التي خسرت 7-صفر أمام إسبانيا، إلى جانب فوز المنتخب الإسباني على اليابان.
وإذا تعادلت إسبانيا مع اليابان في المباراة الأخرى بالمجموعة، أو حتى فاز المنتخب الآسيوي، فإن التأهل قد يُحسم بفارق الأهداف.
وقال فليك: "نريد إنهاء المباراة مبكرا من أجل زيادة الضغط على مباراة المجموعة الأخرى.. ستلعب (كوستاريكا) بشكل دفاعي على الأرجح. نحن بحاجة للنجاح، ويجب أن نلعب بنفس نهجنا أمام إسبانيا".
ولم تسدد كوستاريكا سوى مرة واحدة على المرمى في أول جولتين، لكنها كانت كافية لتحقق الفوز 1-صفر على اليابان.
وقال فليك "على أرض الواقع، فإن كوستاريكا لديها فرصة لبلوغ دور الستة عشر. إذا تعادلت وفازت إسبانيا فإنها ستتأهل.. أتوقع من كوستاريكا أن نعب بشكل دفاعي كما فعلت أمام اليابان".
وأضاف: "علينا أن نجد حلولا لذلك".
وبناء على نتيجة المباراة الأخرى، قد يتحدد التأهل بفارق الأهداف، في الوقت الذي تملك فيه إسبانيا أفضلية بعد فوزها الكبير في الجولة الافتتاحية.
لكن فليك لا يفكر في الفوز على كوستاريكا بفارق أكبر من الأهداف مما فعلته إسبانيا أمام هذا المنتخب.
وقال فليك: "أعتقد أن الحديث عن تسجيل ثمانية أهداف سيظهر عدم احترام لكوستاريكا. سنكون سعداء إذا فزنا وهذا هدفنا. نريد أن نحاول أن نحسم الأمر من البداية، لكن نجاح (كوستاريكا) في التعافي من الخسارة 7-صفر وتقديم مثل هذا الأداء الدفاعي أمام اليابان يستحق الاحترام".
ولا يشعر فليك بالضغط رغم أن سمعة ألمانيا باتت على المحك.
وقال مدرب ألمانيا: "لدينا فرصة للتأهل لكنها ليست في أيدينا بشكل كامل، لكن ما هو الضغط؟ لا أشعر بأي ضغط. ولم يحدث ذلك أيضا عقب المباراة أمام اليابان. أنا مقتنع أننا نسير بشكل جيد".