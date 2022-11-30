فليك يتحدث عن إمكانية رحيله حال خروج ألمانيا مبكرا من كأس العالم

قال هانز فليك مدرب ألمانيا إنه ليس لديه أي خطط لترك منصبه حتى إذا خرج أبطال العالم أربع مرات من نهائيات كأس العالم لكرة القدم بشكل مبكر للمرة الثانية على التوالي.

وتابع فليك، الذي تولى منصبه العام الماضي بعد 15 عاما من قيادة يواخيم لوف، خسارة ألمانيا أمام اليابان في الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة وقبل التعادل 1-1 مع إسبانيا بفضل هدف متأخر.

وودعت ألمانيا كأس العالم 2018 من الدور الأول، وكان أكثر خروج مبكر في تاريخها على مدار أكثر من 80 عاما.