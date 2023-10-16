حسين السيد يكشف لـ"إرم نيوز" خطة القائمة الموحدة لعودة كرة القدم بالزمالك إلى منصات التتويج (فيديو)

مصير أوسوريو

وفي حال نجاح القائمة، فإن مصير أوسوريو مدرب الفريق في ظل انقسام الجماهير حول المدرب الكولومبي حسبما قال حسين السيد: "لا أستطيع محاسبة المدرب وأنا لا أوفر له أبسط متطلباته".

"سنلبي احتياجات المدرب المادية والفنية بالتعاقد مع الصفقات التي طلبها في بداية الموسم، ثم بعد ذلك تبدأ عملية المحاسبة.. فبالتالي المدرب الكولومبي مستمر حتى إشعار آخر".

تطهير قطاع الناشئين

كما فجر حسين السيد مفاجأة أخرى وهي نية القائمة في "تطهير" قطاع الناشئين، وإبعاد كل ما لا ينتمي للزمالك.

وأوضح: "هناك من لا ينتمي للزمالك ويعمل في قطاع الناشئين، وبالتالي لا يعمل جيدًا ولا يغذي الفريق بلاعبين مميزين، نادي الزمالك لا بد أن يُخرج من 3 إلى 4 لاعبين كل موسم لتدعيم الفريق الأول لخفض النفقات، وتعزيز الانتماء، مثل كل أندية العالم، وهو ما لا نجده في الزمالك حاليًا".

يذكر أن الزمالك غاب عن منصات التتويج في الموسم الماضي بخسارته للدوري وكأس مصر للموسم قبل الماضي، وخروجه من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الزمالك هذا الموسم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد احتلاله للمركز الثالث بجدول الدوري المصري للموسم الماضي.