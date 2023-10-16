حسين السيد يكشف لـ"إرم نيوز" خطة القائمة الموحدة لعودة كرة القدم بالزمالك إلى منصات التتويج (فيديو)
كشف حسين السيد عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابقة والمرشح إلى عضوية مجلس إدارة النادي الأبيض في الانتخابات المقبلة، عن خطة القائمة الموحدة لفريق الكرة حال فوزهم بالمقاعد.
ومن المقرر أن تُعقد انتخابات نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر 2023.
وقال حسين السيد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه في حالة فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، سيتم عمل لجنة كرة تكون نواة لشركة كبيرة، وستضم في عضويتها بجانبه كلا من أحمد سليمان ومحمد الأتربي وشخصيات اقتصادية أخرى.
وأضاف: "أول شيء سنعمل عليه هو توفير الهدوء والاستقرار الفني والنفسي والمادي للاعبين المتواجدين حاليًا، عن طريق صرف مستحقاتهم المتأخرة، وحمايتهم إعلاميًا بعدم إفشاء أسرار الفريق على الهواء، أو انتقاد أحدهم علانية".
حل أزمة القيد والصفقات الجديدة
وأعلن حسين السيد في حواره مع "إرم نيوز" عن نية المجلس الجديد في دفع الغرامات المالية الموقعة على الفريق الأول لكرة القدم في الفيفا، وبالتالي سيتم فتح باب القيد تلقائيًا.
وأوضح: "سيتم توفير أموال الغرامات، ومن ثم البدء في تدعيم الفرق بصفقات قوية في يناير المقبل، وبالفعل نعمل من الآن على إنهاء تلك الصفقات وتدعيم الفريق بكل متطلباته لاستمرار المنافسة على بطولتي الدوري والكأس، فضلا عن الكونفدرالية الأفريقية.
وواصل: "سيتم إنشاء شركة لإدارة شؤون كرة القدم بالنادي تضم قامات رياضية واقتصادية، لتوفير أموال وتحقيق ربح للنادي".
مصير أوسوريو
وفي حال نجاح القائمة، فإن مصير أوسوريو مدرب الفريق في ظل انقسام الجماهير حول المدرب الكولومبي حسبما قال حسين السيد: "لا أستطيع محاسبة المدرب وأنا لا أوفر له أبسط متطلباته".
"سنلبي احتياجات المدرب المادية والفنية بالتعاقد مع الصفقات التي طلبها في بداية الموسم، ثم بعد ذلك تبدأ عملية المحاسبة.. فبالتالي المدرب الكولومبي مستمر حتى إشعار آخر".
تطهير قطاع الناشئين
كما فجر حسين السيد مفاجأة أخرى وهي نية القائمة في "تطهير" قطاع الناشئين، وإبعاد كل ما لا ينتمي للزمالك.
وأوضح: "هناك من لا ينتمي للزمالك ويعمل في قطاع الناشئين، وبالتالي لا يعمل جيدًا ولا يغذي الفريق بلاعبين مميزين، نادي الزمالك لا بد أن يُخرج من 3 إلى 4 لاعبين كل موسم لتدعيم الفريق الأول لخفض النفقات، وتعزيز الانتماء، مثل كل أندية العالم، وهو ما لا نجده في الزمالك حاليًا".
يذكر أن الزمالك غاب عن منصات التتويج في الموسم الماضي بخسارته للدوري وكأس مصر للموسم قبل الماضي، وخروجه من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويشارك الزمالك هذا الموسم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد احتلاله للمركز الثالث بجدول الدوري المصري للموسم الماضي.