NBA.. يوتا جاز يهزم بليزرز في دوري السلة الأمريكي
بعد وقت إضافي فاز يوتا جاز على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز 118-113 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفضل 25 نقطة من لاعبه كولن سيكستون و21 نقطة من الصاعد كيونت جورج وهو أعلى معدل له في موسمه الأول.
وأضاف جون كولينز 17 نقطة للفريق الفائز وسيطر على تسع كرات مرتدة كما أسهم زميله عمر يورتسيفن في الفوز بالاستحواذ على 15 كرة مرتدة وتسجيل تسع نقاط إضافة إلى تصديه لفرصة كبيرة من المنافس الزائر قبيل نهاية الوقت الإضافي.
وخاض جاز المباراة من دون أربعة من لاعبيه الأساسيين، وهم: لوري ماركانن وجوردان كلاركسون وكيلي أولينيك للإصابة وكريس دون لأسباب شخصية، لكنه نجح في تحقيق الفوز بعد أن أهدر تقدمه بفارق 13 نقطة في الربع الأخير.
وأحرز شايدون شارب 25 نقطة لبورتلاند كما أضاف زميله مالكولم بروغدون عددًا مماثلًا من النقاط.
وأنهى جاز النصف الأول من المباراة متقدمًا 56-44 ثم تقدم 89-76 في بداية الربع الأخير.
وقبل سبع دقائق من النهاية كان جاز متقدمًا بفارق 11 نقطة لكن بروغدون نجح في إحراز تسع نقاط لبورتلاند ليساعد فريقه على تقليص الفارق إلى نقطتين قبل خمس دقائق و13 ثانية من النهاية.
وبعد ذلك نجح بورتلاند في معادلة النتيجة 106-106 قبل 40.8 ثانية من النهاية.
وفرض توماني كامارا لاعب بورتلاند وقتًا إضافيًّا بعد تصديه بنجاح لمحاولة من سيكستون لحسم النتيجة لصالح أصحاب الأرض.
وفي الوقت الإضافي تقدم بورتلاند مبكرًا بفارق ثلاث نقاط بفضل رمية ثلاثية من لاعبه شارب قبل أن يتقدم جاز 113-111 ويحافط على تقدمه حتى النهاية.
وفي مواجهات أخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز على ضيفه غولدن ستيت وريورز 113-112، وفاز كليفلاند كافاليرز خارج أرضه على ديترويت بيستونز 110-101.
وفاز لوس أنحليس ليكرز على ضيفه هيوستون روكتس 107-97.