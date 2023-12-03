NBA.. يوتا جاز يهزم بليزرز في دوري السلة الأمريكي

وخاض جاز المباراة من دون أربعة من لاعبيه الأساسيين، وهم: لوري ماركانن وجوردان كلاركسون وكيلي أولينيك للإصابة وكريس دون لأسباب شخصية، لكنه نجح في تحقيق الفوز بعد أن أهدر تقدمه بفارق 13 نقطة في الربع الأخير.

وأحرز شايدون شارب 25 نقطة لبورتلاند كما أضاف زميله مالكولم بروغدون عددًا مماثلًا من النقاط.

وأنهى جاز النصف الأول من المباراة متقدمًا 56-44 ثم تقدم 89-76 في بداية الربع الأخير.

وقبل سبع دقائق من النهاية كان جاز متقدمًا بفارق 11 نقطة لكن بروغدون نجح في إحراز تسع نقاط لبورتلاند ليساعد فريقه على تقليص الفارق إلى نقطتين قبل خمس دقائق و13 ثانية من النهاية.

وبعد ذلك نجح بورتلاند في معادلة النتيجة 106-106 قبل 40.8 ثانية من النهاية.