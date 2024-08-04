لجأ نادي الهلال السعودي إلى الخطة "ب"، بعد فشل "الزعيم" في ضم اللاعب البرازيلي فيتور روكي، مهاجم برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم أن أيام المهاجم البرازيلي باتت معدودة مع برشلونة في ظل خروجه من خطط المدرب الجديد هانزي فليك، إلا أنه رفض عرضًا قويًا من الهلال، الذي يسعى للبحث عن مهاجم شاب.

ويسعى الهلال للاستفادة من لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تمنح فرق الدوري الحق في قيد اثنين من اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو؛ المختص بأخبار الانتقالات، بأن نادي الهلال سيحاول ضم الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا البالغ من العمر 20 عامًا، بعد تعثر ضم البرازيلي فيتور روكي.

وقال رومانو، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس" إن: "روكي رفض العرض الذي تلقاه للانتقال إلى الهلال؛ ليذهب النادي السعودي إلى خيارات أخرى، منها جون دوران لاعب أستون فيلا الذي يسعى بدوره للانضمام إلى وست هام هذا الصيف".

وكان وست هام قد قدم عرضًا إلى أستون فيلا لشراء جون دوران مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يريد أستون فيلا الحصول على ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن جون دوران.

ولعب جون دوران الذي يرتبط بعقد مع أستون فيلا حتى عام 2028، في الموسم الماضي 23 مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز 5 أهدف.

وتبلغ قيمته السوقية الحالية 20 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".