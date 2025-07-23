مدرب فلومينينسي لـ"إرم نيوز": الهلال سبب لنا المتاعب.. والكثيرون لم يؤمنوا بنا

أكد ريناتو غاوتشو، المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي، أن فريقه فاجأ عشاق كرة القدم في العالم بالأداء الذي قدمه خلال منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخرا بنظامها الجديد على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلقب غاوتشو، نجم روما الإيطالي ومنتخب البرازيل السابق، في بلاده باسم "ملك ريو دي جانيرو" بفضل الإنجازات التي حققها في مسيرته كلاعب ومدرب على مستوى الألقاب المحلية والقارية في أمريكا اللاتينية مع الفرق التي دافع عن ألوانها أو قادها في منصب المدير الفني.

وقال في حواره الأول والخاص لـ"إرم نيوز"، إن مواجهتي إنتر ميلان والهلال السعودي كانتا الأصعب خلال مشوار فريقه بالبطولة التاريخية.. وإلى نص الحوار:

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*ما رأيك في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقا؟

في رأيي، بخصوص النسخة الأولى من مونديال الأندية أنها سارت على ما يرام من الناحيتين الفنية والتنظيمية في أمريكا.

ونأمل أن تسير الأمور بشكل جيد في النسخة الأولى أيضا لمونديال 2026 للمنتخبات الذي سيقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا وبتنظيم مشترك بين 3 دول وهي أمريكا والمكسيك وكندا، وأتمنى أن تكون بطولة ناجحة، فالمونديال يمثل أهمية كبيرة لعشاق كرة القدم حول العالم.

*ما تقييمك لأداء فلومينينسي في كأس العالم للأندية؟ وما هي أصعب مباراة خضتها في البطولة من الناحية التكتيكية؟

كان أداء فلومينينسي رائعا جدا، خاصةً وأنه يُعد من أفضل الفرق في العالم، كثير من الناس لم يؤمنوا بقدرة الفريق، لكننا وصلنا إلى نصف النهائي عن جدارة، بفضل كل ما قدمناه، أعتقد أن أصعب مباراة كانت أمام إنتر ميلان.

*وماذا عن مواجهة الهلال السعودي في الدور ربع النهائي من عمر البطولة؟

نعم، كان فريقًا قويًا جدًا، إلى جانب إنتر ميلان، كانوا من أقوى الخصوم الذين واجهناهم، سببوا لنا الكثير من المتاعب، فزنا بصعوبة بنتيجة 2-1، كانت مواجهة رائعة بالفعل، مباراة جيدة من كلا الفريقين بلا شك، لقد أتعبونا كثيرًا، وهذا جعل فوزنا أكثر قيمة، خاصة وأنهم أخرجوا فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، وليس من السهل على أي فريق أن يسجل 4 أهداف في الفريق الإنجليزي، أنا شاهدت تلك المباراة، وكانت مذهلة، بنفس الطريقة التي صعّبوا بها الأمور علينا. لذا كانوا خصمًا بمستوى عالٍ.

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*ما تعليقك على إعلان "فيفا" عن الترتيب النهائي لمونديال الأندية، حيث احتل فلومينينسي المركز الرابع، خلف تشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد؟

الكثير من الناس لم يؤمنوا بنا، تفاجأ كثيرون، أليس كذلك بوصول فلومينينسي إلى المراكز الأربعة الأولى، أعتقد أن الفريق أظهر جودته وقوته أمام أفضل الفرق في العالم، وفاجأ الكثيرين بالفعل، ودون أدنى شك، كنا سعداء جدًا بذلك.

*هل كان فريق فلومينينسي يستحق التأهل إلى نهائي مونديال الأندية والفوز باللقب؟

قدّم فلومينينسي بطولة رائعة، أعتقد أنه كان من الممكن أن يحالفنا الحظ أكثر قليلاً، لكن تشيلسي لعب بشكل أفضل منا وتأهل للنهائي، لكن عندما كانت النتيجة 1-0، حصلنا على ركلة جزاء صحيحة لصالحنا. لو سجلنا هدفًا كانت مجريات المباراة ستتغير.

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*تقييمك لأداء الفرق البرازيلية الأخرى التي شاركت في كأس العالم للأندية وقدرتها على إثبات جدارتها أمام الفرق الأوروبية في هذه البطولة؟

تتأخر الأندية البرازيلية في هذا المستوى من الأداء لأنه لا يمكنها المنافسة أمام القوة المالية الهائلة للأندية الأوروبية الكبرى، هذه الأندية تستقطب أبرز اللاعبين، وأفضلهم على الإطلاق، وتكوّن فرقًا خارقة، وهنا تحديدًا تتراجع الأندية البرازيلية، لأنها لا تملك الموارد المالية التي تملكها الأندية الأوروبية. وهذا فارق كبير ينعكس أيضًا على الأداء داخل الملعب.