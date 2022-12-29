ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يصعق ليدز ويطارد آرسنال على الصدارة

افتتح رودري التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 45، قبل أن يضيف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الهدفين الثاني والثالث للفريق السماوي في الدقيقتين 51 و64 على الترتيب.

وتألق هالاند في مدينة ليدز، التي ولد بها قبل 22 عاما، تحت أنظار والده آلف إينج هالاند، الذي سبق له الدفاع عن ألوان الفريقين حينما كان لاعبا، ليعزز النجم النرويجي الدولي صدارته لقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 20 هدفا، بفارق 7 أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين في المقابل.

وجاء هدف ليدز الوحيد في المباراة عن طريق الهولندي باسكال سترويك في الدقيقة 73.