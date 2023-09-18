عودة دوري أبطال أوروبا.. كبار غائبون وبرشلونة بأحلام الحقبة الجديدة

ينتظر عشاق عالم كرة القدم انطلاق مباريات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بإقامة 8 مباريات غدًا الثلاثاء في كل المجموعات، وتستأنف الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بـ8 مباريات أخرى، يوم الأربعاء.

وستشهد ملاعب القارة العجوز عدة مواجهات نارية في انطلاق البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، ومع عودة المسابقة سنشهد عدة تغييرات لم يعتدها الجمهور الأعوام الماضية، منها غياب لاعبين بارزين أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويغيب أيضا عن البطولة نادي ليفربول ونجمه الدولي المصري محمد صلاح، حيث يشارك الفريق هذا الموسم في الدوري الأوروبي.

كما أن برشلونة يعود للبطولة هذا العام بأحلام جديدة.