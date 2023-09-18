عودة دوري أبطال أوروبا.. كبار غائبون وبرشلونة بأحلام الحقبة الجديدة
ينتظر عشاق عالم كرة القدم انطلاق مباريات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بإقامة 8 مباريات غدًا الثلاثاء في كل المجموعات، وتستأنف الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بـ8 مباريات أخرى، يوم الأربعاء.
وستشهد ملاعب القارة العجوز عدة مواجهات نارية في انطلاق البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، ومع عودة المسابقة سنشهد عدة تغييرات لم يعتدها الجمهور الأعوام الماضية، منها غياب لاعبين بارزين أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
ويغيب أيضا عن البطولة نادي ليفربول ونجمه الدولي المصري محمد صلاح، حيث يشارك الفريق هذا الموسم في الدوري الأوروبي.
كما أن برشلونة يعود للبطولة هذا العام بأحلام جديدة.
البطولة دون رونالدو وميسي
وللمرة الأولى منذ 19 عامًا، لن تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تواجد أي من النجمين كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.
ويتواجد رونالدو حاليًا رفقة النصر السعودي، بينما رحل ميسي عن باريس سان جيرمان، مؤخرًا لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ويتصدر "الدون" قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 141 هدفًا، ومن خلفه يأتي ميسي في المركز الثاني (129 هدفًا)، ويعد البرتغالي أكثر من خاض مباريات في تاريخ البطولة برصيد 187 مباراة، مقابل 163 مباراة لميسي في المركز الثالث.
كما يتصدر رونالدو قائمة أكثر من صنع أهدافًا في تاريخ البطولة برصيد 42 هدفًا مقابل 40 لميسي في المركز الثاني.
وشهد الموسم الماضي غياب رونالدو لأول مرة عن البطولة منذ مشاركته الأولى بها، قبل أن يلحق به ميسي بعد مغادرة أوروبا والانتقال إلى إنتر ميامي.
عودة برشلونة
ويعود برشلونة لمنافسات دوري الأبطال بأحلام جديدة، إذ نجح في مواصلة مسيرة الانتصارات خلال الفترة الحالية بالدوري الإسباني والمنافسة بقوة على الصدارة.
ويسعى النادي الكتالوني بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لتخطي دور المجموعات والمنافسة على اللقب والعودة من جديد إلى منصات التتويج القارية.
ويهدف النادي الكتالوني لخوض موسم أفضل من المواسم السابقة، حيث يأمل في عبور دور المجموعات، بعد خيبة أمل الموسم الماضي، والتي جعلته يلعب في الدوري الأوروبي.
كما يطمح برشلونة لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015، عندما كان آخر تتويج لبطل الدوري الإسباني، على حساب يوفنتوس الإيطالي.
ويعد برشلونة رابع أكثر الفرق تحقيقًا لدوري أبطال أوروبا بواقع 5 ألقاب خلف بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي بلقب وحيد، فيما يأتي ميلان الإيطالي وصيفًا بـ7 ألقاب خلف ريال مدريد المتصدر بـ14 لقبًا.
وقال تشافي هيرنانديز، في مؤتمر صحفي اليوم، قبل انطلاق أولى مباريات الفريق: "اللاعبون على أتم الجاهزية ومتحمسون لبداية البطولة، سأطلب منهم بأن يستفيدوا من هذه الفرصة، بأن يستمتعوا ويعملوا بجد. من المهم بأن تكون لدينا الاستمرارية سواءً كان ذلك داخل أو خارج الميدان، استمرارية لما حدث يوم السبت والفوز 5-0 على ريال بيتيس".
مواعيد مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا:
الثلاثاء 19 سبتمبر
ميلان × نيوكاسل يونايتد 7:45 مساء
يونج بويز × لايبزيغ 7:45 مساء
لاتسيو × أتلتيكو مدريد 10:00 مساء
فينورد روتردام × سيلتك 10:00 مساء
مانشستر سيتي × سرفينا زفيزدا 10:00 مساء
برشلونة × رويال أنتويرب 10:00 مساء
شاختار دونيتسك × بورتو 10:00 مساء
باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند 10:00 مساء
مباريات الأربعاء 20 سبتمبر
غلطة سراي × كوبنهاغن 7:45 مساء
ريال مدريد × يونيون برلين 7:45 مساء
بايرن ميونيخ × مانشستر يونايتد 10:00 مساء
بنفيكا × ريد بول سالزبورغ 10:00 مساء
ريال سوسييداد × إنتر ميلان 10:00 مساء
سبورتينغ براغا × نابولي 10:00 مساء
آرسنال × آيندهوفن 10:00 مساء
إشبيلية × لانس 10:00 مساء