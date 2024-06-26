سر اتجاه ريال مدريد لشراء عقد خوسيلو وبيعه للغرافة القطري

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد تتجه لشراء عقد خوسيلو، مهاجم إسبانيول، والذي لعب للفريق الملكي الموسم الماضي معارا، من أجل تسهيل بيعه إلى الغرافة القطري في الميركاتو الحالي.

ولعب المهاجم الإسباني في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم المنقضي، على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وقالت صحيفة "ريليفو"، اليوم الأربعاء، إن "ريال مدريد سيشتري خوسيلو لمساعدته على الرحيل، حيث سيُفعّل النادي خيار الشراء بقيمة 1.5 مليون يورو في عقد اللاعب من إسبانيول ثم بيعه إلى الغرافة القطري".