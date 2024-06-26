سر اتجاه ريال مدريد لشراء عقد خوسيلو وبيعه للغرافة القطري
كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد تتجه لشراء عقد خوسيلو، مهاجم إسبانيول، والذي لعب للفريق الملكي الموسم الماضي معارا، من أجل تسهيل بيعه إلى الغرافة القطري في الميركاتو الحالي.
ولعب المهاجم الإسباني في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم المنقضي، على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف المليون يورو.
وقالت صحيفة "ريليفو"، اليوم الأربعاء، إن "ريال مدريد سيشتري خوسيلو لمساعدته على الرحيل، حيث سيُفعّل النادي خيار الشراء بقيمة 1.5 مليون يورو في عقد اللاعب من إسبانيول ثم بيعه إلى الغرافة القطري".
وأضاف التقرير: "أبلغ ريال مدريد بالفعل إسبانيول نيته دفع المبلغ؛ لأن العلاقة بين اللاعب وناديه السابق ليست جيدة، كما يريد النادي أن يشكر خوسيلو على التزامه وموسمه الرائع، ومساعدته على تحقيق حلمه".
وأوضحت "ريليفو": "خوسيلو كان يفكر في الاستمرار لمدة عام آخر بصفوف ريال مدريد، لكن شيئًا ما تغير عندما قام بتحليل الخيارات المتاحة له للعب بعناية، حيث وجد نفسه في وضع غير مناسب أمام فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وإبراهيم دياز، وأردا غولر، والوافدين الجدد إندريك، وكيليان مبابي، ثم تلقى عرضاً مغرياً من قطر وقرر الرحيل، إنها مسألة أيام قبل أن يصبح الأمر رسمياً".
وأفادت التقارير أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أراد بقاء خوسيلو، لكن اللاعب قرر الرحيل.
وتألق خوسيلو في صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، وأسهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.