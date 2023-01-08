هدف رياض محرز الرائع في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (فيديو)
سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفًا رائعًا لمانشستر سيتي في مباراته أمام تشيلسي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.
وحصل مانشستر سيتي على ضربة حرة مباشرة لعبها محرز يسارية رائعة فشل كيبا إريزابالاغا في صدها في الدقيقة 23.
وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، وعزز فيل فودين تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 38.
وكان رياض محرز قد سجل هدفًا لمانشستر سيتي ليفوز 1/0 على تشيلسي يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
والفائز من مباراة مانشستر وتشيلسي سيلعب في الدور الرابع مع الفائز من مباراة آرسنال وأوكسفورد.
وآرسنال أكثر فريق حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبًا مقابل 12 لمانشستر يونايتد و8 لكل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام و7 لأستون فيلا و6 لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.