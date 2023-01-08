هدف رياض محرز الرائع في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (فيديو)

سجل النجم الجزائري رياض محرز هدفًا رائعًا لمانشستر سيتي في مباراته أمام تشيلسي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وحصل مانشستر سيتي على ضربة حرة مباشرة لعبها محرز يسارية رائعة فشل كيبا إريزابالاغا في صدها في الدقيقة 23.