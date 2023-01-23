ماذا ينتظر يوفنتوس بعد عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي؟

تعرض يوفنتوس لعقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب صفقات الانتقالات التي أبرمها، ما ترك النادي الأكثر نجاحا في تاريخ الدوري الإيطالي في مواجهة صراع للتأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وأدى الحكم إلى تراجع أسهم يوفنتوس اليوم الإثنين.

والنادي يخضع لملكية عائلة أنيلي من خلال شركة "أكسور" المملوكة العائلة والمدرجة أسهمها في بورصة ميلانو أيضا، ما زاد من التدقيق على حساباتها.