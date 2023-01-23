ماذا ينتظر يوفنتوس بعد عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي؟
تعرض يوفنتوس لعقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب صفقات الانتقالات التي أبرمها، ما ترك النادي الأكثر نجاحا في تاريخ الدوري الإيطالي في مواجهة صراع للتأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وأدى الحكم إلى تراجع أسهم يوفنتوس اليوم الإثنين.
والنادي يخضع لملكية عائلة أنيلي من خلال شركة "أكسور" المملوكة العائلة والمدرجة أسهمها في بورصة ميلانو أيضا، ما زاد من التدقيق على حساباتها.
ماذا حدث؟
فرضت سلطات كرة القدم الإيطالية عقوبة شديدة على يوفنتوس في وقت متأخر من ليل الجمعة، متجاوزة خصم التسع نقاط الذي طالب به المدعي العام لكرة القدم.
ودفع هذا يوفنتوس إلى التراجع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويحتل الآن المركز التاسع بفارق 27 نقطة خلف نابولي المتصدر مع تبقي نصف جولات الموسم.
ما هي القصة؟
يواجه يوفنتوس تدقيقا في كيفية حساب النادي لمكسب رأس المال الخاص بصفقات الانتقال، لاسيما صفقات تبادل اللاعبين.
وباختصار، يمكن للأندية تسجيل الدخل على الفور والذي يأتي من صفقات اللاعبين الذين تم بيعهم بينما يمكن توزيع رسوم الانتقال للصفقات المنضمة على امتداد فترة العقد.
ويؤدي هذا لإفساح المجال لتلاعب في الحسابات على المدى القصير من خلال تضخيم القيمة الخاصة ببيع اللاعبين الذين يغادرون النادي.
وتمت تبرئة ثمانية أندية أخرى، بما في ذلك سامبدوريا وإمبولي الثنائي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في حكم الاستئناف يوم الجمعة الماضي والذي أبطل حكما صدر في أول درجة في مايو آيار الماضي.
هل يستطيع يوفنتوس الاستئناف؟
نفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع الممارسات السائدة على صعيد صناعة كرة القدم.
وبمجرد نشر تفاصيل الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، يخطط النادي للتقدم باستئناف إلى مجلس ضمانة ونزاهة الرياضة في البلاد، وهي محكمة رياضية عليا تعد جزءا من اللجنة الأولمبية الإيطالية.
ويمكن لهذه الجهة أن تأمر بإعادة النظر في القضية إذا ما وجدت أن هناك مشكلات إجرائية ولكن لا يمكنها تعديل العقوبة نفسها.
ما تبعات القرار؟
على أرض الملعب، لا يملك يوفنتوس عمليا أي فرصة للحاق بنابولي.
كما يتأخر بفارق 14 نقطة عن روما الذي يحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وحصد يوفنتوس 78 مليون يورو (84.82 مليون دولار) في موسم 2021/2022 قيمة الحقوق الإعلامية الخاصة بدوري أبطال أوروبا عندما خرج من دور 16، كما أن الغياب عن البطولة القارية سيجعل من الصعب على النادي ضم كبار اللاعبين الأوروبيين والاحتفاظ بهم.
هل لدى يوفنتوس مشكلات قانونية أخرى؟
يفحص مدعون عامون في تورينو حسابات النادي وستُعقد جلسة استماع في أواخر مارس آذار لتقرير ما إذا كانوا سيطلبون محاكمة 12 شخصا، بمَن في ذلك الرئيس السابق أندريا أنيلي، والنادي نفسه.
وإلى جانب مشكلات صفقات الانتقال، يدفع مدعون عامون بأن النادي أجرى صفقات جانبية مع لاعبيه للموافقة على تعويضهم عن بعض الأجور التي تنازلوا عنها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
ومن المتوقع أن يقرر مدعون كرويون بحلول نهاية الشهر الجاري ما إذا كانوا سيطلبون إقامة دعوى جديدة ضد يوفنتوس بشأن رواتب اللاعبين، لكنهم قد يطلبون مزيدا من الوقت لإجراء التحقيقات.
وفتحت لجنة الانضباط المالي للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في ديسمبر كانون الأول الماضي تحقيقا رسميا بشأن يوفنتوس فيما يخص الانتهاكات المحتملة لقواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف.