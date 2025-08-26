شيانتيك تسحق أرانغو في الدور الأول ببطولة أمريكا المفتوحة

استهلت البولندية إيغا شيانتيك مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها 6-1 و6-2 على الكولومبية إيميليانا أرانغو، اليوم الثلاثاء.

وبدا أن الشمس الساطعة كانت التحدي الأكبر الذي واجهته بطلة ويمبلدون في ملعب آرثر آش حيث لم تواجه أي نقطة لكسر إرسالها ولعبت 26 ضربة فوز مقابل خمس ضربات من منافستها.

ستلعب شيانتيك في الدور الثاني أمام الهولندية سوزان لامينز.

وقالت شيانتيك، التي وصلت إلى الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة ورولان غاروس هذا العام: "المباريات الأولى ليست سهلة للوصول إلى الإيقاع. بالتأكيد كانت مباراة قوية".

وقدمت شيانتيك، بطلة أمريكا المفتوحة 2022، أداء قوياً لتكسر إرسال أرانغو، غير المصنفة، من الخط الخلفي في الشوط الرابع ومضت في طريقها لحسم المجموعة الأولى، وخسرت نقطة واحدة على إرسالها الأول.

وكسرت شيانتيك إرسال منافستها في الشوط الأول للمجموعة الثانية، التي ارتكبت خلالها خمسة أخطاء سهلة فقط، وصرخت أرانغو محبطة عندما اصطدمت ضربتها بالشبكة في الشوط السابع.

واحتفل المشجعون البولنديون الموجودون في الملعب بالفوز بعدما لعبت شيانتيك (24 عاماً) بضربة أمامية حسمت اللقاء.

وقالت المصنفة الثانية عالمياً: "المشجعون البولنديون موجودون في كل مكان نوعاً ما، من الرائع جداً أن تشعر بالدعم دائماً".