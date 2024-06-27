هل يرحل نيمار إلى آرسنال الإنجليزي؟
ارتبط اسم البرازيلي نيمار ، نجم الهلال السعودي، بشكل مفاجئ بأحد عمالقة الدوري الإنجليزي وهو نادي آرسنال للرحيل إلى صفوفه في الموسم المقبل.
ويغيب نيمار عن المستطيل الأخضر منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء أوروغواي يوم 18 أكتوبر الماضي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026
ويستعد نيمار لخوض منافسات الموسم المقبل مع الهلال بعد التعافي من الإصابة القوية التي أنهت موسمه مبكرًا.
وقال البرازيلي جيلبرتو سيلفا نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي الأسبق في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية إن انتقال نيمار إلى صفوف الفريق اللندني أمر ليس مستحيلًا.
وأشار نجم وسط السيلساو إلى أنه يتمنى رؤية نيمار بقميص آرسنال لأنه أمر سيجلب الفرحة لجماهير الفريق اللندني.
وأضاف:" نريد أن نرى أفضل اللاعبين في العالم وسيكون وجوده أمرًا رائعًا. دعنا نرَ. ليس من المستحيل أن يتمكن من الانضمام إلى أرسنال، لمَ لا؟".
وفتحت تصريحات سيلفا الباب أمام التكهنات حول إمكانية عودة نيمار مرة أخرى للملاعب الأوروبية من بوابة آرسنال.
ولعب نيمار مع برشلونة الإسباني ثم انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل رحيله للهلال مطلع الموسم الماضي.