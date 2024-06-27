هل يرحل نيمار إلى آرسنال الإنجليزي؟

ارتبط اسم البرازيلي نيمار ، نجم الهلال السعودي، بشكل مفاجئ بأحد عمالقة الدوري الإنجليزي وهو نادي آرسنال للرحيل إلى صفوفه في الموسم المقبل.

ويغيب نيمار عن المستطيل الأخضر منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء أوروغواي يوم 18 أكتوبر الماضي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026

ويستعد نيمار لخوض منافسات الموسم المقبل مع الهلال بعد التعافي من الإصابة القوية التي أنهت موسمه مبكرًا.