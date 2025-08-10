هدف داروين نونيز الأول بقميص الهلال السعودي (شاهد)

سجل اللاعب الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم الهلال السعودي الجديد هدفه الأول بقميص فريقه بعد ساعات من انتقاله رسمياً قادماً من ليفربول الإنجليزي.

وتعاقد الهلال مع نونيز لمدة 3 مواسم قادمة بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة ليفربول لتدعيم خط الهجوم الأزرق.

وبعد انضمامه بساعات معدودة، شارك نونيز في مباراة الهلال الودية التي أقيمت ضد آراو السويسري مساء اليوم الأحد على هامش تحضيرات الفريق السعودي للموسم الجديد.

وفاز الهلال على حساب منافسه السويسري بنتيجة 6-0 في مباراة شهدت ظهور نونيز الأول كبديل مع بداية الشوط الثاني على حساب عبد الله الحمدان.

ونجح نونيز في ترك بصمته سريعاً بعدما أحرز الهدف السادس لصالح الهلال في الدقيقة 88 بعدما تسلم تمريرة متقنة في منطقة جزاء آراو وحولها في الشباك ببراعة.

نونيز سجل هدفاً وألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يحرز هدفه الأول بقميص الهلال.

وكان الهلال قد تقدم بهدف عكسي ثم أحرز سيرجي سافيتش هدفاً ثانياً ثم مالكوم لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي بنتيجة 3-0.

وأحرز للهلال محمد كنو "ثنائية" في الشوط الثاني بجانب داروين نونيز.