رئيس لجنة الحكام يصدم الأهلي المصري

كشف مصدر مقرّب من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف مفاجئ من أوسكار رويز، رئيس اللجنة، الذي أيد قرار الحكم محمد معروف بطرد محمد هاني لاعب الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريق بفاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقرر الأهلي التقدم بشكوى ضد الحكم محمد معروف، رغم تحقيق الفريق لفوز كبير بنتيجة 4-1، ليُحقق أول انتصاراته في الموسم ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة.

وكان الحكم محمد معروف أثار الجدل بعد إشهاره البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني قبيل نهاية المباراة مباشرة؛ ما أدى إلى مشادة بينه وبين محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، عقب الصافرة النهائية.

كواليس رفض شكوى الأهلي

وفقًا لِما نقلته قناة "النهار"، فإن الكولومبي أوسكار رويز أبدى دعمه الكامل للحكم محمد معروف، ورفض أي اعتراضات من جانب الأهلي بشأن الطرد.

وأكد رويز أن معروف أوضح في تقريره الرسمي أن اللاعب محمد هاني تجاهل تعليماته بمغادرة الملعب من أقرب نقطة، وأصر على الخروج من مكان محدد؛ ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء.

وشدد رئيس لجنة الحكام على أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، مُغلقًا الباب أمام أي محاولات لاستئناف أو إلغاء البطاقة.