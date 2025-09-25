خطوة مذهلة.. رونالدو يستعين بالذكاء الاصطناعي لتطوير النصر السعودي

اتخذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، خطوة مذهلة من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتطوير النادي لدفعه بقوة لمستقبل أفضل.

وكان رونالدو قد انضم للنصر في 2023، لمدة عامين ونصف العام، ومؤخرا قام بتمديد عقده حتى 2027، حيث ذكرت تقارير أن من ضمن شروط تمديد العقد هو امتلاكه نسبة في شركة نادي النصر.

وأعلن نادي النصر عن التشكيل الكامل لمجلس إدارته بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، حيث يترأس عبد الله الماجد المجلس، مع سلطان آل الشيخ كنائب للرئيس.

كما تم تعيين البرتغالي سيماو كوتينيو مديرا رياضيا، ومواطنه خورخي خيسوس مديرا فنيا لفريق الكرة.

ويضم المجلس التنفيذي فهد السالم، وعبد الإله العذل، ومعن الخميس، ونايف الخير الله، ولويس بارافيتا، والذي يمثل الأسطورة في مجلس إدارة النادي

بارافيتا أسس شركة FootLab، المختبر الرقمي المتخصص في تحليل الأداء الكروي عبر البيانات والتطبيقات الذكية بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي سعود السبيعي عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "بارافيتا هو من قدم الضمانات المالية لتعاقدات النصر في الصيف باسم رونالدو من خلال شركة FootLab، والتي ستطور النادي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الأداء الرياضي".

كان النصر قد تأهل مؤخرًا لدور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على جدة 4-0، ويستعد لمواجهة الاتحاد في قمة دوري روشن السعودي، يوم الجمعة.

وستجمع المباراة بين الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في 3 مباريات، وصاحبي أقوى هجوم حتى الآن (12 للنصر المتصدر و10 للاتحاد).

والتقى الفريقان بداية الموسم، في نصف نهائي الكأس السوبر في هونغ كونغ، حين فاز النصر 2-1 رغم إكماله المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد مهاجمه السنغالي ساديو ماني مبكرا.