"بند مزعوم في العقد".. هل يعود كريستيانو رونالدو إلى دوري أبطال أوروبا من بوابة نيوكاسل؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو يملك بندا في عقده مع النصر السعودي يسمح له بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق (37 عامًا) إلى النادي السعودي يوم الجمعة الماضي في صفقة تبلغ قيمتها 200 مليون يورو وتستمر عامين ونصف العام.

ولم ينجح رونالدو في تأمين انتقاله إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب أجره المرتفع، لكنه انتقل إلى النصر مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في العام حتى عام 2025.