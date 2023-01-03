"بند مزعوم في العقد".. هل يعود كريستيانو رونالدو إلى دوري أبطال أوروبا من بوابة نيوكاسل؟
أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو يملك بندا في عقده مع النصر السعودي يسمح له بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وانضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق (37 عامًا) إلى النادي السعودي يوم الجمعة الماضي في صفقة تبلغ قيمتها 200 مليون يورو وتستمر عامين ونصف العام.
ولم ينجح رونالدو في تأمين انتقاله إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب أجره المرتفع، لكنه انتقل إلى النصر مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في العام حتى عام 2025.
ومع ذلك، قد لا تكون أيامه في أوروبا قد انتهت بعد، إذ إنه وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عقد رونالدو مع نادي النصر يحتوي على بند مزعوم يسمح له بالانضمام إلى فريق نيوكاسل بقيادة المدير الفني إيدي هاو على سبيل الإعارة إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويرجع ذلك إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي الإنجليزي الذي أصبح أغنى ناد في العالم بعد الاستحواذ السعودي عليه مقابل 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
وهذا يعني أنهم قادرون الآن على منح لاعب يتمتع بقوة نجومية رونالدو أجرًا مرتفعًا، لكن إلى جانب الحافز المالي قد يكون نيوكاسل قادرًا أيضًا على منح رونالدو فرصة العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا التي لم يجدها في مانشستر يونايتد.
وطرحت ليكيب سؤالا مماثلا حول إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى دوري أبطال أوروبا من خلال نيوكاسل إذا ما تأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أصبحت عودة اللاعب إلى القارة العجوز بعد ستة أشهر من عقده مع النصر مثار جدل رغم وصوله إلى السعودية أمس الاثنين.
ويحتل فريق المدرب هاو حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 17 مباراة.
وفي الوقت نفسه، يحرص رونالدو على الحفاظ على مكانته كأفضل هداف في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، وسجل أسطورة ريال مدريد 140 هدفاً في أبرز البطولات الأوروبية للأندية.
ويتقدم قائد البرتغال حاليًا بـ 11 هدفا على منافسه اللدود ليونيل ميسي الذي لا يزال يلعب في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.
وتوقفت الفترة الثانية لرونالدو في مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ في نهاية العام الماضي بعد مقابلة مثيرة مع بيرس مورغان.