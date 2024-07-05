صورة ميسي مع يامال تثير جدلًا واسعًا

انتشرت صورة مثيرة للجدل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب حاليًا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي في بدايات مشواره مع برشلونة الإسباني رفقة طفل رضيع لم يتجاوز الستة أشهر أكد الكثيرون أنها لنجم الفريق الكتالوني الحالي لامين يامال.

ظهر ميسي في تلك الصورة وهو بجوار الطفل الذي كان قد وُضِع في حوض استحمام، لتنال اللقطة بعض السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الضحك.

أصل الصورة

وبتتبع أصل الصورة وجدنا أنها تخص حساب والد لامين يامال عبر "إنستغرام" منير نصراوي، الذي نشرها قبل ساعات، وكتب عليها "بداية أسطورتين".

وأكدت صحيفة "سبورت" أن تلك الصورة تعود إلى تاريخ ديسمبر 2007، حيث كان يامال صاحب الأصول المغربية عمره ستة أشهر فقط.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن تلك الصورة تعود ملكيتها لها، حيث كانت تنظم حملة خيرية تواجد بها الكثير من نجوم برشلونة وبسبب تلك الحملة التقى ميسي بـ"يامال" وتم أخذ تلك اللقطة الخالدة.

يامال خليفة ميسي؟

يطلق البعض على يامال أنه خليفة ليونيل ميسي بسبب طريقة لعبه، وأسلوبه وسرعته ومراوغاته.

وتتشابه بداية النجم الشاب مع برشلونة ببدايات ليونيل ميسي الذي رحل عن النادي الكتالوني قبل ثلاثة أعوام تاركًا فراغًا كبيرًا.

جدير بالذكر أن يامال يلعب بشكل أساسي مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، ويقدم مستويات طيبة للغاية في الأشهر الماضية.