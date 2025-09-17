خطر على أشخاص في الأهلي.. تعليق ناري من ميدو حول أزمة حسام غالي (فيديو)

أدلى أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك السابق، بتصريحات نارية بشأن الحديث الأخير الذي أدلى به حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، وقد أحدثت التصريحات أزمة كبيرة داخل النادي الأحمر.

وكان حسام غالي خرج في تصريحات مدوية موجها انتقادات مبطنة لمجلس الأهلي الحالي برئاسة الخطيب، في ظل إبعاده عن قرارات مجلس الإدارة، قائلا إنه يتمنى رئاسة النادي في يوم من الأيام، ولكن سيحدث هذا الأمر في وقت لاحق بوجود درع وسيف يحملهما، لشعوره بوجود طعنات توجه إليه حاليا.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "حسام غالي يمكن خانه التوفيق في توقيت تصريحاته، ولكن هو بمثابة شقيقي ولعبت معه في توتنهام وفي منتخب مصر وأعرفه جيدا، ولكن لا يخرج بهذه التصريحات إلا بوجود آلم كبير بداخله، وبصداقتي الكبيرة معه لكن عمره ما يخرج أسرار الغرف المغلقة، فهو لديه مبادئ، جمهور مصر لازم يعرف إن حسام غالي أنقى شخصية في كرة القدم بمصر، وأحيانا رجل بمثل شخصيته يواجه مشاكل لأن رأيه عكس التيار".

وأضاف: "أقول لجمهور الأهلي لا تقسو على ابنكم، وهي تصريحاته عن صالح سليم تم أخذها في ناحية أخرى وكأنها انتقاد محمود الخطيب، ولكن إذا كنت بني آدم نقيا من داخلي لن أزعل، لأنه يتحدث عن أسطورة من أساطير الأهلي وهو تعامل معه، ولكن لا يخفى على أحد إنه متغيب عن حضور جلسات مجلس الإدارة وغاضب من تهميشه في العديد من الأمور والقرارات المهمة التي تخص كرة القدم".

وتابع ميدو: "حسام غالي تحمل عن عمد قرارات لم يكن له دخل بها، وتم تشويه صورته، وهو خطر على ناس كثيرة داخل الأهلي بسبب نجوميته وكونه قائدا، ولأنه ابن الأهلي ويده نظيفة، وإذا سار في سكته الصحيحة سيدهش أي أحد، وفيه ناس عايشة في الأهلي والزمالك دخلاء على كرة القدم والرياضة، وطبعا فيه ناس تتكالب وتموت نفسها من أجل الحصول على الكرسي، وفيه ناس في الناديين يعملوا المستحيل لكي يشوهوا صورة شخص يكون رئيس ناد وهذا يحدث بالفعل".

وأردف: "شخصية حسام غالي مختلفة، دائما يواجه ولا يخشى أحدا، وهذا ما يجعله يدخل في صدامات مع بعض الأشخاص، فيه ناس حاولوا يشوهوا صورته، رغم أن تاريخه وسيرته يؤهلانه لرئاسة الأهلي".

واختتم: "حسام غالي اتشتم في المدرجات وشال أزمات لا تخصه مثل تسببه في رحيل موسيماني وأنا سألته ولكنه أقسم لي بأنه لم يتحدث مع المدرب نهائيا، والسؤال هنا، هل إدارة الأهلي أحضرته لكي تكبره أم لكي تخلص عليه وتصدره للجماهير؟، لكن فيه لجان موجهة هدفها تنفيذ أوامر وتشويه صورة بعض الأشخاص، ولكن حسام لا يستحق هذه الحملة الشرسة".