كيف قلبت امرأة مغربية حياة عثمان ديمبلي رأسا على عقب؟

نجحت المغربية "ريما إدبوش"، في قلب حياة زوجها عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رأسًا على عقب، في قصة كروية إنسانية من أكثر القصص إثارة.

خلف نجومية ديمبيلي الصاعدة وأرقامه القياسية وأحلامه الكبيرة في الكرة الذهبية، تقف امرأة مغربية تدعى ريما إدبوش؛ تلك المرأة التي قلبت حياته الشخصية والمهنية رأسًا على عقب، وحولته من لاعب هش ومعرض للانتقادات إلى واحد من أبرز نجوم العالم خلال المواسم الأخيرة.

أخبار ذات علاقة لم تكشف وجهها.. زوجة عثمان ديمبلي تظهر في مباراة ريال مدريد (صورة)

ريما إدبوش: المرأة الغامضة خلف الكواليس

ريما إدبوش، المحجبة والمتكتمة، بقيت طويلاً شخصية بعيدة عن الأضواء، حتى إن أبسط التفاصيل مثل تاريخ ميلادها ومكان نشأتها محط جدل بين المصادر.

وتشير بعض الأخبار إلى ولادتها في المغرب، فيما تذكر أخرى أنها نشأت بين إيطاليا وفرنسا.

كانت نجمة على تيك توك، جمعت أكثر من 300,000 متابع دون أن تكشف وجهها، وسرعان ما انسحبت من وسائل التواصل فجأة بحثاً عن حياة هادئة.

علاقة ريما بعثمان بدأت منذ كان لاعبًا في نادي رين الفرنسي، وظل ارتباطهما سراً حتى بين زملائه في برشلونة، حتى ظهرا فجأة بزفاف مغربي تقليدي في طنجة في 24 ديسمبر 2021، بحضور أسري محدود.

بعدها بعام، وضعت ريما ابنتهما الأولى في برشلونة، لكن العائلة فضلت إخفاء اسمها وصورتها عن الإعلام ليبقى المنزل "منطقة خاصة" بعيدة عن صخب النجومية.

أخبار ذات علاقة بالحجاب.. زوجة عثمان ديمبلي تحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا (صورة)

دعم هادئ وحضور خفي يصنع الفارق

لم يكن ديمبيلي طوال مسيرته في أوروبا إلا اسماً واعدًا يشار إليه غالباً بسبب الإصابات وعدم الانضباط.

كان كثير التأخر عن التدريبات، ويسهر على ألعاب الفيديو، وتعاقبت عليه الطواقم الطبية الخاصة. دفع هذا برشلونة إلى فرض طهاة وخبراء تغذية للسيطرة على نمط حياته غير المهني.

لكن منذ زواجه، بدأ المقربون والمراقبون يلاحظون تحوّلاً جذريًا: اختفت غيابات التدريبات وقصص السهر، وظهر لاعب منضبط، جاد في تحضيراته، متزن نفسيًا وحيويًا، تجاوز مرحلة اللاعب الهامشي إلى رمز للعزيمة.

وأرجع كثيرون هذا التحول إلى الطمأنينة والهدوء الأسري الذي وفرته له ريما، بالإضافة إلى رؤيته للعالم بعقل الأب والزوج، لا مجرد النجم الصاعد.

أخبار ذات علاقة بالكمامة والحجاب في الاحتفالات: زوجة عثمان ديمبلي تلفت الانتباه في باريس (فيديو)

من الهشاشة إلى الهجوم على الكرة الذهبية

بدأ ديمبيلي العمل مع متخصص علاج طبيعي، وتفرغ لتطوير نفسه بدنيا وذهنيا، حتى صار أكثر احترافية.

كما استعان باختصاصي تغذية، وأصبح يركز على التجهيز الذهني يومياً، ومن موسمه الأخير في برشلونة، بدأ يصعد كأحد أعمدة الفريق، ثم اختار تحديًا جديدًا في باريس سان جيرمان، حيث انفجرت أرقام مساهماته التهديفية وحضوره الحاسم في المناسبات الكبرى.

في موسمه الأخير (2024-2025)، قاد ديمبيلي باريس سان جيرمان لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، متفوقًا على كبار القارة الأوروبية، وأصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى بـ35 هدفًا، و16 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

وتوّج كأفضل لاعب في دوري الأبطال للموسم نفسه، لترتفع أسهمه بقوة نحو الحصول على الكرة الذهبية 2025، متجاوزًا أسماء مثل كيليان مبابي، ومحمد صلاح.

ويبدو أن الاستقرار الأسري والطمأنينة العائلية اللتين وفّرتهما لريما على مدى سنوات زواجهما شكلت ركيزة حقيقية في ارتقاء عثمان ديمبيلي ليصبح منافسًا يستحق الكرة الذهبية بعد أن كان يوماً لاعبًا عرضة للانتقادات.