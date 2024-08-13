فجّر غافي نجم خط وسط منتخب إسبانيا ونادي برشلونة جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي تشير إلى ارتباط غافي بفتاة جديدة رغم الأقاويل التي تتردد بين الآن والآخر حول ارتباطه بالأميرة الإسبانية ليونور دي تودوس لوس سانتوس.

وبدأت قصة الأميرة الإسبانية ليونور مع غافي بعدما ظهرت مرتدية قميص اللاعب مع منتخب بلادها وهو ما فجر تكهنات واسعة حول علاقة حب بين الأميرة ونجم برشلونة خاصة مع أنباء حول احتفاظها بقميص موقع من جانب غافي أهداه للملك فيليب السادس.

ولكن الساعات الماضية شهدت مؤشرات حول ارتباط غافي بفتاة جديدة وليست الأميرة الإسبانية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن غافي يرتبط بعلاقة رومانسية مع فتاة تبلغ 20 عامًا تدعى آنا ويتفاعل مع منشوراتها بصورة لافتة في الأسابيع الأخيرة.

واللافت أن الفتاة التي يرتبط بها غافي هي صديقة شقيقته والتي من المرجح أن تحضر مباريات لفريق برشلونة في الموسم الجديد لمؤازرة اللاعب.

وكان برشلونة قد تلقى الخسارة أمس الاثنين على يد موناكو الفرنسي بنتيجة 0-3 على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي في كأس جوان غامبر.

وأثارت هزيمة برشلونة ردود فعل غاضبة لدى مشجعي الفريق الكتالوني ومخاوف من موسم كارثي مع المدرب الجديد هانز فليك.