ماذا قال عمر السومة عن تجربة الوداد المغربي؟

وجّه الدولي السوري عمر السومة، مهاجم العروبة السعودي، رسالة بشأن تجربة ارتدائه قميص الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة.

واختتمت أمس الأحد منافسات كأس العالم للأندية بفوز تشيلسي الإنجليزي باللقب بعد أن تغلب في اللقاء النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0.

أخبار ذات علاقة ما حقيقة انتقال عمر السومة إلى الفتح السعودي؟

ولعب السومة في مباراتي يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي خلال كأس العالم رفقة نادي الوداد على سبيل الإعارة.

وحصل الوداد على خدمات السومة بعد فشل استعارة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب السعودي، الذي انضم بعد ذلك إلى الهلال السعودي معاراً خلال البطولة.

أخبار ذات علاقة ليس 600 ألف دولار.. ما الراتب الذي حصل عليه عمر السومة من الوداد المغربي؟

وكتب السومة تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "انتهى كأس العالم للأندية بكل لحظاته الحلوة وتحدياته.. وسعيد جداً إن أتيحت لي فرصة المشاركة في بطولة بهذا الحجم".

وأضاف: "فخر كبير إني مثّلت نادي الوداد، أحد أكبر أندية إفريقيا صاحب المدرج الأحمر. وكل الفخر بمشاركات الأندية العربية وبما قدّمه اللاعبون العرب من أداء مشرّف. شكراً من القلب على كل الحب والدعم".

وكان الوداد قد احتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة السابعة دون نقاط بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 0-2، ويوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-4، وأمام العين الإماراتي بنتيجة 1-2.

أخبار ذات علاقة الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية.. تعرف على موقع الأهلي والهلال

وكان الوداد قد احتل المركز الحادي والثلاثين وقبل الأخير في كأس العالم للأندية، بحسب الترتيب الرسمي الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" مع ختام البطولة.

ولعب السومة خلال مشواره الكروي مع أندية الأهلي السعودي والقادسية الكويتي والفتوة السوري والعربي القطري بخلاف تجربة العروبة السعودي.