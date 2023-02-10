الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف استاد القاهرة، مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك المصري وضيفه شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلعب أيضا فريق الرجاء المغربي أمام ضيفه فايبرز الأوغندي في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري الأبطال.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة باستاد القاهرة الدولي بصافرة الحكم السنغالي عيسى سي الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة 17:00 بتوقيت الجزائر.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.
ماذا يقول التاريخ؟
لم يسبق أن لعب الزمالك ضد شباب بلوزداد في أي مناسبة رسمية أو ودية من قبل.
ويحلم الزمالك بتحقيق الفوز في انطلاقة رحلته بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 3 مواسم.
ولم يفز الزمالك في انطلاق نسخة الموسم الماضي بدوري الأبطال وتعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2/2، وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر بدون أهداف في نسخة الموسم قبل الماضي كما خسر أمام مازيمبي الكونغولي في نسخة 2020 بدوري الأبطال.
وتوج الزمالك المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات آخرها عام 2002.
ولم يفز شباب بلوزداد بلقب دوري الأبطال من قبل، كما أن وفاق سطيف آخر فريق جزائري توج باللقب عام 2014.
الزمالك.. والبحث عن الانتفاضة
يبحث الزمالك عن الانتفاضة في دوري أبطال أفريقيا بعد تراجع نتائجه محلياً بالخروج أمام بيراميدز من كأس مصر ثم الخسارة أمام الأهلي وغزل المحلة وأخيرا أمام فاركو.
وعانى الزمالك من أزمة حادة بسبب مقعد المدير الفني في ظل قرار الإدارة بإقالة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني ثم عودته مرة أخرى لقيادة الفريق.
وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن اللقاء سيكون صعبا في توقيت حرج وبعد شهر كامل كان مليئا بالأزمات والمشاكل، معترفا بأن هناك انقساما بين جماهير الزمالك واللاعبين ويجب أن تعود الوحدة مرة أخرى.
وأضاف: "الزمالك ما زال بطل الدوري وكأس مصر حتى الآن، ويجب أن يبدأ الفريق مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بصورة أفضل".
ويغيب عن الزمالك التونسي حمزة المثلوثي ومحمود حمدي (الونش) ومصطفى الزناري للإصابة، بجانب المهاجم البنيني سامسون أكينيولا لأسباب فنية.
ويعتمد فيريرا على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه محمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وعمر جابر ومحمد عبدالشافي أو أحمد فتوح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نبيل عماد (دونغا) وبجواره عمرو السيسي وعلى الأطراف أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي، وفي الهجوم التونسي سيف الدين الجزيري وخلفه يوسف أسامة نبيه أو سيف فاروق جعفر.
بلوزداد.. وخبرات الكوكي
يأمل شباب بلوزداد في تقديم بداية قوية بمواجهة الزمالك في عقر داره، خاصة في ظل قوة المجموعة التي تضم أيضا الترجي التونسي والمريخ السوداني.
ويتسلح شباب بلوزداد بخبرات مدربه التونسي نبيل الكوكي الذي سبق له قيادة الصفاقسي والأفريقي والبنزرتي في تونس، والهلال السوداني والرمثا الأردني والاتحاد الليبي والفيصلي الأردني ووفاق سطيف الجزائري.
وقال نبيل الكوكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة صعبة أمام فريق كبير يلعب وسط جماهيره وفي عقر داره، مؤكدًا أن المجموعة هي الأصعب ومشوار التأهل سيكون شائكًا.
وأشار إلى أن الزمالك يملك تاريخا كبيرا في قارة أفريقيا، كما أن الفريق الأبيض يسعى لتحقيق الفوز ولكن فريقه سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
ويعتمد شباب بلوزداد على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكسيس جندوز وأمامه الرباعي أحمد آيت عبدالسلام ومعاذ حداد ومختار بلخثير ويوسف لعوافي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حسام الدين مرزيق وزكريا دراوي وحسين سالمي مع ثلاثي خط الهجوم محمد بلخير والنيجيري أنايو إيوالا والكاميروني ليونيل وامبا.
وقال محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة تحسمها عدة أمور على رأسها الحالة الفنية والنفسية للاعبي الزمالك بعد الخسارة الأخيرة أمام فاركو بثلاثية دون رد.
وأشار إلى أن عودة فيريرا يجب أن تكون أكثر وضوحاً بالنسبة للمتابعين وللاعبي الفريق، فليس مقبولاً أن يتكرر مشهد جلوسه على مقاعد البدلاء بلا دور أو العكس عدم تعاونه مع مساعديه.
وأوضح أن عودة محمود عبدالرازق شيكابالا أيضا للحسابات ستكون مهمة؛ لأن الفريق بحاجة لقائد داخل المستطيل الأخضر وموهوب يستطيع صناعة الفارق.