الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد القاهرة الدولي بصافرة الحكم السنغالي عيسى سي الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة 17:00 بتوقيت الجزائر.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ماذا يقول التاريخ؟

لم يسبق أن لعب الزمالك ضد شباب بلوزداد في أي مناسبة رسمية أو ودية من قبل.

ويحلم الزمالك بتحقيق الفوز في انطلاقة رحلته بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 3 مواسم.

ولم يفز الزمالك في انطلاق نسخة الموسم الماضي بدوري الأبطال وتعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2/2، وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر بدون أهداف في نسخة الموسم قبل الماضي كما خسر أمام مازيمبي الكونغولي في نسخة 2020 بدوري الأبطال.

وتوج الزمالك المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات آخرها عام 2002.

ولم يفز شباب بلوزداد بلقب دوري الأبطال من قبل، كما أن وفاق سطيف آخر فريق جزائري توج باللقب عام 2014.