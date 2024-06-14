الاتحاد يتوّج بدوري السوبر المصري لكرة السلة على حساب الأهلي ويتأهل إلى BAL5
توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر للمحترفين المصري، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 76-70، ليصعد إلى بطولة أفريقيا للأندية BAL5.
الاتحاد السكندري حصد دوري سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (3-1) في مجموع المباريات، حيث يقام نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام best of 5، والفريق الذي يفوز بثلاث مباريات يتوج باللقب.
وفاز الاتحاد السكندري في 3 مباريات ضمن سلسلة best of 5 بنتيجة 71-69 و80-78 و76-70.
بينما فاز الأهلي بمباراة وحيدة 83-79.
وفي مباراة اليوم التي شهدت تتويج الاتحاد، والتي أقيمت على صالة استاد القاهرة حسم الأهلي الفترة الأولى أمام الاتحاد بنتيجة 16-15 ثم انتهت الفترة الثانية بينهما بالتعادل 38-38.
ونجح الأهلي أيضًا في حسم الفترة الثالثة 57-56، ولكن الاتحاد عاد ليفوز بالفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 76-70، ليخطف درع الدوري.