الاتحاد يتوّج بدوري السوبر المصري لكرة السلة على حساب الأهلي ويتأهل إلى BAL5

الاتحاد السكندري حصد دوري سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (3-1) في مجموع المباريات، حيث يقام نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام best of 5، والفريق الذي يفوز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

وفاز الاتحاد السكندري في 3 مباريات ضمن سلسلة best of 5 بنتيجة 71-69 و80-78 و76-70.

بينما فاز الأهلي بمباراة وحيدة 83-79.

وفي مباراة اليوم التي شهدت تتويج الاتحاد، والتي أقيمت على صالة استاد القاهرة حسم الأهلي الفترة الأولى أمام الاتحاد بنتيجة 16-15 ثم انتهت الفترة الثانية بينهما بالتعادل 38-38.

ونجح الأهلي أيضًا في حسم الفترة الثالثة 57-56، ولكن الاتحاد عاد ليفوز بالفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 76-70، ليخطف درع الدوري.