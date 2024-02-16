لاعبو نيولز أولد بويز يتسابقون لالتقاط الصور التذكارية مع ميسي (فيديو)
تسابق لاعبو نيولز أولد بويز الأرجنتيني لالتقاط الصور التذكارية مع ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بعد مباراة الفريقين الودية.
ويظهر مقطع فيديو تناوب لاعبي نيولز أولد بويز على التقاط الصور التذكارية مع ميسي عقب نهاية المباراة.
وتعادل إنتر ميامي 1/1 مع نيولز أولد بويز في مباراة شهدت مشاركة ميسي 60 دقيقة.
وقدم ميسي البالغ من العمر 36 مستوى جيدا قبل أسبوع من افتتاح إنتر ميامي مشواره في الدوري الأمريكي حيث سيلعب مع سالت ليك، يوم الخميس المقبل.
وبعد ذلك يلعب إنتر ميامي مع لوس أنجلوس غالاكسي ثم أورلاندو سيتي.
وانضم ميسي لإنتر ميامي صيف 2023 وشارك معه في 14 مباراة رسمية سجل 11 هدفا وصنع 5.
وكانت هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ميسي النادي الذي نشأ فيه.
ولعب ميسي لنيولز أولد بويز عندما كان طفلا قبل أن يغادر للعب مع برشلونة، كما سبق أن لعب تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، ودرب نيولز أولد بويز.