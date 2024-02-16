لاعبو نيولز أولد بويز يتسابقون لالتقاط الصور التذكارية مع ميسي (فيديو)

وبعد ذلك يلعب إنتر ميامي مع لوس أنجلوس غالاكسي ثم أورلاندو سيتي.

وانضم ميسي لإنتر ميامي صيف 2023 وشارك معه في 14 مباراة رسمية سجل 11 هدفا وصنع 5.

وكانت هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ميسي النادي الذي نشأ فيه.

ولعب ميسي لنيولز أولد بويز عندما كان طفلا قبل أن يغادر للعب مع برشلونة، كما سبق أن لعب تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، ودرب نيولز أولد بويز.