إمام عاشور كاد يتسبب في إصابة كهربا ويوجه رسالة إلى "الشامتين" (فيديو)
كاد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أن يسبب في إصابة زميله محمود عبدالمنعم "كهربا" خلال مباراة فريقه أمام فيوتشر بكأس السوبر المصري، والتي شهدت فوز الفريق الأحمر.
وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 14 بعد فوزه 4-2 على موردن فيوتشر اليوم الخميس، في مباراة امتدت لوقت إضافي بعدما أهدر الأهلي تقدمه 2-صفر في الشوط الثاني.
وخلال الاحتفال بالهدف الثاني للأهلي كان كهربا يشير إلى جماهير النادي الأحمر، حتى قفز إمام عاشور فوقه، وكاد أن يصيبه في كتفه.
وانفعل كهربا على زميله إمام عاشور بسبب الاحتفال القوي الذي كاد يصيبه، ولكن الأخير احتوى الموقف سريعًا.
إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين"
من جهة أخرى وجه إمام عاشور رسالة إلى من أسماهم "الشامتين" بعد تتويج فريقه ببطولة السوبر.
وقال إمام في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"رسالتي للشامتين اهدوا شوية.. أنا كدة كدة مش متابع ومركز في شغلي".
وأضاف: "لولا إن في سيستم داخل الأهلي كنت رديت، في شخص عارفينه حابب أقول له دي أول بطولة ليا وأنا ثالت كأس عالم".
وعزز الأهلي رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 14 لقبا من 21 مرة، إذ سبق له الفوز باللقب 13 مرة بالنظام القديم بين بطلي الدوري والكاس مقابل أربعة ألقاب للزمالك صاحب المركز الثاني ومرة واحدة لكل من المقاولون وطلائع الجيش وحرس الحدود.
وفي وقت سابق اليوم، حصد بيراميدز المركز الثالث للبطولة المقامة في الإمارات بفوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.