إمام عاشور كاد يتسبب في إصابة كهربا ويوجه رسالة إلى "الشامتين" (فيديو)

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 14 بعد فوزه 4-2 على موردن فيوتشر اليوم الخميس، في مباراة امتدت لوقت إضافي بعدما أهدر الأهلي تقدمه 2-صفر في الشوط الثاني.

وخلال الاحتفال بالهدف الثاني للأهلي كان كهربا يشير إلى جماهير النادي الأحمر، حتى قفز إمام عاشور فوقه، وكاد أن يصيبه في كتفه.

وانفعل كهربا على زميله إمام عاشور بسبب الاحتفال القوي الذي كاد يصيبه، ولكن الأخير احتوى الموقف سريعًا.