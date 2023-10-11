أنشيلوتي يحصل على لقب الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما (فيديو)

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على لقب الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما الإيطالية، اليوم الأربعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات للمدرب الإيطالي، وهو يتواجد في الجامعة ويرتدي الزي الخاص بالخريجين، وتم منحه الشهادة الخاصة به، وسط تصفيق الحاضرين.

وجاء تكريم أنشيلوتي بعد المجهودات الكبيرة التي حققها المدير الفني المخضرم خلال مسيرته الكبيرة في عالم كرة القدم، سواء كلاعب أو مدرب.