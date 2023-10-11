أنشيلوتي يحصل على لقب الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما (فيديو)
حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على لقب الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما الإيطالية، اليوم الأربعاء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات للمدرب الإيطالي، وهو يتواجد في الجامعة ويرتدي الزي الخاص بالخريجين، وتم منحه الشهادة الخاصة به، وسط تصفيق الحاضرين.
وجاء تكريم أنشيلوتي بعد المجهودات الكبيرة التي حققها المدير الفني المخضرم خلال مسيرته الكبيرة في عالم كرة القدم، سواء كلاعب أو مدرب.
وحصل أنشيلوتي على التكريم في جامعة بارما، إضافة إلى الدكتوراه الفخرية في علوم وتقنيات النشاط الحركي الوقائي.
ويقود أنشيلوتي، فريق ريال مدريد بنجاح في ولايته الثانية، والتي حقق خلالها لقب الدوري الإسباني، ولقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 على حساب ليفربول.
وكان أنشيلوتي نجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا برفقة ميلان الإيطالي عام 2007 على حساب ليفربول أيضًا، قبل أن يحقق لقب العاشرة مع النادي الملكي الإسباني في موسم 2014 قبل رحيله.
وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بتوليه تدريب منتخب البرازيل، بدءًا من الصيف المقبل.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني حاليًّا بعد مرور 9 جولات، حيث جمع 24 نقطة من الانتصار في 8 مباريات والخسارة في مباراة وحيدة.