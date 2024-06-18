تين هاغ ينتقد أداء إنجلترا تحت قيادة ساوثغيت
وجه إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، انتقادًا لمدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، على الرغم من فوز "الأسود الثلاثة" على صربيا بهدف دون رد.
واستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بالفوز على صربيا، بفضل هدف سجله لاعب الوسط الشاب جود بيلينغهام.
وقال تين هاغ، خلال تحليله للمباراة عبر قناة "NOS" الهولندية: "استمتعت بأداء جود بيلينغهام في الشوط الأول، بعدما أخذ بيد إنجلترا نحو مستوى أعلى".
وأضاف: "ولكن إنجلترا كانت تلعب بشكل سلبي للغاية، لقد رأيتهم في الواقع يتحركون إلى الوراء، وتركوا صربيا تهاجمهم، هذه رؤية المدرب ساوثغيت".
وتابع: "اتخذ ساوثغيت قرارًا بالتراجع بعد التقدم بهدف، ليغامر بالاعتماد على خروج بعض لاعبيه بلقطات فردية في الدقائق المتبقية".
ومن المنتظر أن تلعب إنجلترا في الجولة المقبلة أمام الدنمارك، مساء الخميس، قبل أن تواجه سلوفينيا في الجولة الختامية من دور المجموعات.
وكان مستقبل تين هاغ مع مانشستر يونايتد غامضًا بعدما أنهى الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي في المركز الثامن، وهو أسوأ مركز للفريق منذ العام 1990، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليحجز مكانًا في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.
ولكن المدرب الهولندي أكد مؤخرًا أنه مستمر في قيادة الفريق للموسم المقبل.
وأكد تين هاغ: "لقد أبلغني مسؤولو النادي أنهم تفاوضوا فعلًا مع مدربين آخرين، وهذا غير مسموح به في هولندا، ولكن الأمور مختلفة في الدوري الإنجليزي".
وأشار مدرب مانشستر يونايتد: "لقد كانت مشاورات إيجابية، وناقشنا خلالها الكثير من الأمور، والنتيجة أنني مستمر وسوف يتم تمديد تعاقدي، ولا يزال علينا الاتفاق على هذا الموضوع".