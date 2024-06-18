تين هاغ ينتقد أداء إنجلترا تحت قيادة ساوثغيت

وجه إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، انتقادًا لمدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، على الرغم من فوز "الأسود الثلاثة" على صربيا بهدف دون رد.

واستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بالفوز على صربيا، بفضل هدف سجله لاعب الوسط الشاب جود بيلينغهام.

وقال تين هاغ، خلال تحليله للمباراة عبر قناة "NOS" الهولندية: "استمتعت بأداء جود بيلينغهام في الشوط الأول، بعدما أخذ بيد إنجلترا نحو مستوى أعلى".

وأضاف: "ولكن إنجلترا كانت تلعب بشكل سلبي للغاية، لقد رأيتهم في الواقع يتحركون إلى الوراء، وتركوا صربيا تهاجمهم، هذه رؤية المدرب ساوثغيت".

وتابع: "اتخذ ساوثغيت قرارًا بالتراجع بعد التقدم بهدف، ليغامر بالاعتماد على خروج بعض لاعبيه بلقطات فردية في الدقائق المتبقية".