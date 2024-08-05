كشفت تقارير إعلامية عن موقف الأهلي المصري بشأن لاعبه عمرو السولية، الذي أثار جدلًا بصورة نشرها عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اعتبرها البعض بمثابة وداع من اللاعب لناديه.

"السولية" نشر صورة، وهو يرتدي قميص الأهلي، ويدير ظهره إلى الكاميرا، وهو ما أثار الجدل، وجعل الجماهير تطرح تساؤلًا بشأن مستقبله داخل القلعة الحمراء.

وارتبط اسم عمرو السولية بالرحيل عن الأهلي والانتقال إلى صفوف السويحلي الليبي نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد عمرو السولية مع الأهلي بنهاية موسم 2023-2024.

وقال تقرير لقناة "النهار" المصرية، إن "عمرو السولية قدم مواسم تاريخية مع الأهلي ومنذ 9 سنوات لم نسمع له أزمة أو خلافاً خلال التجديد، ولكنه لاعب مؤثر على مدار مسيرته وإضافة وهو قيمة كبيرة في النادي".

وأضاف: "السولية نشر صورة عبر حسابه على منصة (إنستغرام)، والجمهور فهم منها أنه يلمح للرحيل إلى ليبيا وخاصة لنادي السويحلي، الذي تلقى منه عرضًا بالفعل، ولكن هذه الصورة ليس لها علاقة برحيل اللاعب".

وتابع التقرير: "اللاعب كان منشغلًا بالفعل بالعرض الليبي سواء بقبوله أم لا، خاصة أن العرض قوي من الناحية المالية، ويتبقى للاعب عامان في مسيرته الكروية قبل الاعتزال، ولكن اللاعب حسم أمره بالتجديد مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط، ويتبقى الإعلان الرسمي فقط، ولكن لما اللاعب تحدث مع المسؤولين عن تلقيه العرض الليبي أكدوا له أن له مطلق الحرية في تحديد مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق الأحمر أو قبول العرض الليبي، وبالتالي الصورة التي نشرها ليس لها علاقة برحيله، وينتظر أن يحسم أمره النهائي خلال الأيام المقبلة".

وفاز الأهلي 4-صفر على ضيفه المقاولون العرب، مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 23 للمسابقة.

وحقق الأهلي الانتصار الـ19 على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي في المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة، ويتصدر بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة من أربع مباريات متبقية له، حتى يتوج رسميًّا باللقب.