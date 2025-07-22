الجزيرة الإماراتي يعلن صفقة إبراهيم عادل

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، صفقة التعاقد مع اللاعب المصري إبراهيم عادل جناح أيسر فريق بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة عبر منصة إكس مقطع فيديو لتقديم صفقة اللاعب صاحب الـ 24 عاماً تحت عنوان: "من القاهرة إلى أبوظبي.. الجزراوية الأعزاء نقدم لكم نجم فخر أبوظبي الجديد إبراهيم عادل".

وكان إبراهيم عادل قد أسهم في تتويج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب كأس مصر.

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وانضم الجناح الأيسر الموهوب إلى صفوف بيراميدز في فبراير 2018 قادماً من فريق المريخ البورسعيدي.

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وخاض اللاعب 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين للفراعنة بخلاف مشاركته في أولمبياد باريس 2024 حيث سجل 3 أهداف كما قاد منتخب مصر لوصافة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

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ولعب إبراهيم عادل 117 مباراة في الدوري المصري، وسجل 36 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة كما خاض 12 مباراة في دوري أبطال أفريقيا وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ويُزامل إبراهيم عادل مواطنه محمد النني نجم خط وسط منتخب مصر السابق في صفوف نادي الجزيرة.