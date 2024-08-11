كشفت تقارير إعلامية مصرية أنه تم القبض على أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، بتهمة دهس شخص في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، صباح اليوم الأحد.

ووفقًا لِما ذكرته قناة "صدى البلد"، فإن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والتحريات أن قائد السيارة الملاكي هو أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، حيث اصطدم اللاعب بشخص على الطريق، وتم التحفظ عليه وعلى السيارة.

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وكان فتوح في طريقه عائدًا إلى القاهرة، برفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة، بينما غادر صبحي، نظرًا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وتم التحفظ على فتوح في قسم شرطة العلمين إلى حين عرضه على النيابة.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة.