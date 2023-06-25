تقرير: رياض محرز يوافق على الانتقال للأهلي السعودي
اقترب الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من ارتداء قميص النادي الأهلي السعودي، خلال الموسم المقبل.
ونشر موقع (fennec football) الجزائري تقريرًا قال فيه، إن إدارة النادي الأهلي السعودي توصلت بالفعل إلى اتفاق مع الدولي الجزائري رياض محرز؛ كي يكون لاعبًا في صفوف الفريق الأول بالنادي الجداوي بداية من الموسم المقبل.
ونقل الموقع عن مصادر سعودية بأن نجم مانشستر سيتي وافق على توقيع عقد مع النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من الموسم المقبل.
واختتم الموقع السعودي تقريره قائلا: "لا يوجد شيء رسمي بعد.. رياض سيركز على إجازته السنوية ويرى ما سيحدث في المستقبل".
وصعد الأهلي إلى دوري روشن السعودي، بعد موسم واحد قضاه في دوري "يلو" وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
ولم يبرم النادي الأهلي أي صفقات جديدة حتى الآن، ومن الوارد أن يكون رياض محرز أولى صفقات الفريق.
وانتقل محرز إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي في 2018 بمبلغ 69 مليون يورو، ولديه عقد مع السيتي حتى نهاية يونيو 2025.
وخاض محرز مع مانشستر سيتي 236 مباراة في مختلف البطولات، سواء كانت دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد الإنجليزي، أو كأس الرابطة أو كؤوس السوبر، وسجل 78 هدفًا وصنع 59، وتلقى 5 بطاقات صفراء.