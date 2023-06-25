تقرير: رياض محرز يوافق على الانتقال للأهلي السعودي

ونشر موقع (fennec football) الجزائري تقريرًا قال فيه، إن إدارة النادي الأهلي السعودي توصلت بالفعل إلى اتفاق مع الدولي الجزائري رياض محرز؛ كي يكون لاعبًا في صفوف الفريق الأول بالنادي الجداوي بداية من الموسم المقبل.

ونقل الموقع عن مصادر سعودية بأن نجم مانشستر سيتي وافق على توقيع عقد مع النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من الموسم المقبل.

واختتم الموقع السعودي تقريره قائلا: "لا يوجد شيء رسمي بعد.. رياض سيركز على إجازته السنوية ويرى ما سيحدث في المستقبل".