حسين لبيب ردًّا على استبعاد الزمالك من السوبر المصري: سنتعامل بالقانون

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين وعضو اتحاد الكرة استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات في ديسمبر المقبل.

ووفقًا لرئيس لجنة المسابقات، فإن استبعاد الزمالك جاء بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية للموسم المنقضي.