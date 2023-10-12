حسين لبيب ردًّا على استبعاد الزمالك من السوبر المصري: سنتعامل بالقانون
قال حسين لبيب المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، إنه في حالة نجاحه مع القائمة الموحدة، سيفرض التعامل بـ"اللوائح والقوانين" مع اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية، وذلك بعد استبعاد الفريق الأبيض من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة.
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين وعضو اتحاد الكرة استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات في ديسمبر المقبل.
ووفقًا لرئيس لجنة المسابقات، فإن استبعاد الزمالك جاء بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية للموسم المنقضي.
وقال لبيب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" ردًّا على استبعاد الزمالك من بطولة سوبر النخبة المقبلة: "هناك لوائح وقوانين تنظم سير العمل بين الزمالك وكل الجهات الرياضية وغير الرياضية".
وشدد لبيب على أن التعامل سيكون وفقًا للائحة ولا يوجد شيء اسمه "هو كدا وخلاص"، فإذا كانت بطولة السوبر ستقام بلائحة جديدة، سننظر فيها ولن نترك حق الزمالك بكل الطرق القانونية والمشروعة".
وأشار إلى أنه تم وضع تصور كامل للتعامل بين فريق الكرة والمؤسسات الرياضية المختلفة، سيتم تطبيقه بين الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد.
ومن المقرر انعقاد انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك في 20 أكتوبر الجاري.
ويتنافس على رئاسة الزمالك 5 مرشحين، هم: حسين لبيب وفاروق جعفر وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد أحمد وعمر هريدي.