أثار رياض محرز نجم النادي الأهلي السعودي الجدل بين جماهير فريقه بسبب ظهوره وهو يرتدي قناعا على الوجه في تدريبات الفريق خلال معسكره الحالي المقام في النمسا، استعدادا للموسم الجديد.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة ماتياس يايسله في معسكر إعداد بالنمسا، وذلك من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث سيخوض الفريق عدداً من المباريات الودية، وذلك من أجل الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

ونشر النادي السعودي فيديو لأحدث تدريباته عبر حسابه على منصة "إكس" وظهر خلالها النجم الجزائري، وهو يرتدي قناعاً على الوجه؛ ما أثار دهشة الجمهور؛ إذ لم يتم الإعلان عن إصابة اللاعب.

والأمر الأكثر دهشة للجمهور هو ظهور اللاعب في باقي الفيديو والتدريبات دون القناع، ولم يبدُ عليه أنه يعاني من أي إصابة مقلقة.

ولكن في فيديو آخر تداوله الجمهور ظهر أيضا فرانك كيسيه، نجم الفريق، وهو يرتدي القناع نفسه، وفسر البعض الأمر بأن له علاقة بالتدريبات، ولا يخص إصابة أي لاعب.

يذكر أن فريق الأهلي يفتتح موسمه بمواجهة الهلال بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، في المباراة التي ستُقام يوم الثلاثاء 13 أغسطس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.