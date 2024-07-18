أعلن نادي إدارة النصر السعودي التعاقد رسمياً مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، قادماً من صفوف نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بعقد يمتد حتى عام 2028.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس": "حامي عرين السيليساو هُنا"، قبل أن يضيف: "السوبر بينتو نصراوي".

وقال الميدب عن الصفقة عبر حسابه على منصة "إكس": "بإذن الله يساهم مع زملائة نجوم العالمي بتحقيق الإنجازات وإسعاد جمهور الشمس العظيم".

وجاء تعاقد نادي النصر، مع بينتو، لتعزيز مركز حراسة المرمى "العالمي" في الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا وكذلك وليد عبدالله.

وتمت مراسم توقيع العقد في مقر معسكر الفريق المقام حالياً في البرتغال، وذلك بحضور إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس شركة نادي النصر، وفيرناندو، هييرو المدير الرياضي.

ويعد بينتو صاحب الـ25 عاماً من أبرز الحراس القادمين في الساحة البرازيلية، حيث كان متواجداً في قائمة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة.

وبدأ بينتو مسيرته الكروية مع فريق أتليتكو بارانينسي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول رسميًا عام 2020.

وحصل بينتو على ثقة مدربيه، ليتم تجديد تعاقده عام 2021، قبل أن يصبح الحارس الأول لفريق أتليتكو بارانينسي بشكل رسمي عام 2022، خاصة بعد رحيل الحارس سانتوس إلى فريق فلامنغو البرازيلي.

وتألق الحارس بشكل لافت خلال الموسم الماضي مع أتليتكو بارانينسي، إذ شارك في 27 مباراة بجميع المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 14.

وبشكل عام، شارك بينتو في 164 مباراة بجميع البطولات مع أتليتكو بارانينسي، تمكن خلالها من الحفاظ على نظافة الشباك في 59، واستقبلت شباكه 163 هدفًا بالفترة ذاتها، كما توج مع الفريق بلقب كأس كوبا سود أمريكانا عام 2021، وبطولة أبطال بارانينسي أعوام 2020، 2023، و2024.