جمهور برشلونة في حالة ذهول.. راشفورد يهدر فرصة الموسم أمام كومو (فيديو)

أهدر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة الإسباني فرصة محققة بغرابة في مباراة فريقه ضد كومو الإيطالي في كأس جوان غامبر.

وفاز برشلونة على حساب كومو بخماسية دون رد مساء الأحد على ملعب "يوهان كرويف" بعدما سجل فيرمين لوبيز ثنائية للفريق الإسباني، كما أحرز لامين يامال هدفين أيضاً بجانب هدف سجله رافينيا.

وشارك راشفورد أساسياً في تشكيل برشلونة في مركز رأس الحربة تعويضاً لغياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وسنحت فرصة خطيرة لمصلحة راشفورد في الدقيقة 47 من عمر اللقاء بعدما راوغ الحارس ببراعة، ولكنه أهدار الكرة أمام المرمى الخالي وسط حالة ذهول من جماهير برشلونة.

وكان راشفورد قد انضم إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ورحل راشفورد عن مانشستر يونايتد بعد صدام مع مدربه البرتغالي روبن أموريم، وغادر اللاعب في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة ولعب مع أستون فيلا الإنجليزي.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل في الجولة الأولى للدوري الإسباني.