في نهائي فريد بكأس الاتحاد الإنجليزي.. اليونايتد يحاول منع مانشستر سيتي من الفوز بالثلاثية

تتجه الأنظار إلى ملعب ويمبلي الذي يستضيف بعد غد السبت أول مواجهة بين قطبي مانشستر على الإطلاق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ختام مثير للموسم المحلي يحمل أهمية كبيرة للفريقين.

فبالنسبة لمانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، ستكون هذه فرصة لحصد اللقب للمرة الأولى منذ 2019 وسيكون حال الفوز به على بعد انتصار واحد من معادلة الإنجاز الذي حققه مانشستر يونايتد، الفريق الإنجليزي الوحيد الذي توج بطلا للدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال.

أما في المعسكر الآخر، فهي فرصة للفوز باللقب الثاني هذا الموسم بعد أن توج بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير شباط الماضي، في ثنائية محلية لم يحققها يونايتد من قبل.

كما أنه أنهى الدوري في المركز الثالث، ما يمثل موسما أول مثاليا للمدرب الهولندي إريك تين هاغ في قيادة الفريق.