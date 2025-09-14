هل تآمر منتخب إسبانيا على لامين يامال؟

كتب – نور الدين ميفراني

يغيب لامين يامال عن برشلونة خلال مواجهة فالنسيا، التي تجمع بينهما، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال تواجده برفقة المنتخب الإسباني.

واتهم الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، مسؤولي المنتخب الإسباني بعدم الاهتمام باللاعبين الشباب وإشراك نجم الفريق مصابا عبر حقنه بالمسكنات.

وحسب مدرب برشلونة، فإن لامين يامال ذهب إلى معسكر المنتخب وهو مصاب، كما ذكرت تقارير إخبارية كتالونية، أنه أخبر أطباء المنتخب بإصابته ورغم ذلك تم منحه مسكنات وحقنا، وشارك في المباراتين ضمن تصفيات المونديال رغم أنه لم يتدرب بينهما.

وقال فليك، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: "لامين يامال لن يكون متاحا، ذهب مع المنتخب وهو يشعر بالألم ولم يتدرب، أعطوه مسكنات ليتمكن من اللعب".

وأضاف: "كان لديهم فارق لا يقل عن ثلاثة أهداف في كل مباراة، ومع ذلك لعب 73 دقيقة و79 دقيقة، وبين المباريات لم يستطع التدرب، هذا ليس اعتناءً باللاعب، أنا حزين جداً بسبب ذلك".

الأزمة بين برشلونة ومنتخب إسبانيا تصاعدت بعد تأكد إصابة النجم الشاب بالآم في الحوض وغيابه عن مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني، وعن مواجهة نيوكاسل يونايتد في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

لكن نظرية المؤامرة على برشلونة من قبل منتخب إسبانيا والتسبب في إصابة نجم الفريق الأول وإرهاقه بالمشاركة تصاعدت بعد تصريحات مدرب الفريق الألماني هانزي فليك.

ولعب لامين يامال أساسياً بشكل رئيس في مباراتي منتخب إسبانيا لمدة 79 دقيقة في المباراة الأولى و73 دقيقة في المباراة الثانية.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم بدوره رد بقوة، وأكد أنه تفاجأ بتصريحات مدرب برشلونة كما نفى أي اتصال تلقاه من أطباء البلوغرانا، وأنه لو تلقى أي تقرير يؤكد إصابة اللاعب لكان أعفاه من المشاركة.

كما أكد الاتحاد الإسباني أن فيرناندو غالان، أحد أخصائي العلاج الطبيعي في المنتخب، يعمل في الوقت نفسه مع عدد من لاعبي برشلونة بشكل شخصي ومنهم لامين يامال، ولو كان يعلم عن إصابته أو شعر بأن اللاعب يعاني من انزعاج لأخبر مدرب المنتخب دي لافوينتي، الذي لن يتردد في عدم إشراك اللاعب في المباراتين.