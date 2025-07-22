غضب جماهيري واسع.. هل قرر الأهلي إنهاء حقبة محمد الشناوي؟

تصدّر اسم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق، المشهد الرياضي، عقب الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة ودية أمام الملعب التونسي أخيرًا، إذ تسبب بهدف غريب هز شباك المارد الأحمر.

ودفع هذا الخطأ جماهير الأهلي لإطلاق موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي والمدرجات، مطالبين بلجوس الحارس المخضرم احتياطيا، ومحاسبته على ما وصفوه بـ"الخطأ الكارثي"، الذي كلف الفريق هدفًا.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة الودية أمام الملعب التونسي خطأ كبيرًا من جانب الحارس الشناوي، الذي أخفق في التعامل مع تسديدة خليل العياري ليمنح الخصم هدفًا غير متوقع، رغم سيطرة الأهلي على المباراة وتقدمه بنتيجة كبيرة 0-4، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-4.

الانطباع العام بين الجماهير لم يكن عن نتيجة اللقاء بقدر ما كان رفضًا لما اعتبروه تكرارًا لأخطاء الشناوي القاتلة في اللقاءات المهمة، فقد انهالت التعليقات الغاضبة على الحارس في كل وسائل التواصل.

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هل بدأ العد التنازلي لرحيله؟

الغضب الجماهيري لم يقتصر على المباراة الأخيرة فقط، بل تصاعدت المطالبات بانتهاء حقبة الشناوي في الأهلي، خاصة بعد تراكم الأخطاء في الآونة الأخيرة، وهو ما وضع إدارة النادي والجهاز الفني أمام اختبار حقيقي ومطالب واضحة بتدشين جيل جديد من الحراس.

وتزايد الحديث عن مصير الشناوي مع اقتراب عقده من نهايته، وسط تقارير إعلامية أشارت إلى أن النادي أمام مفترق طرق، إما التجديد للحارس وإما البحث عن بديل شاب وفتح الباب أمام خروج القائد التاريخي بهدوء.

الدلائل تشير إلى أن الأهلي لم يعلن رسميًا أي قرار بشأن مستقبل الشناوي، بل على العكس، ما زالت هناك محادثات حول تمديد تعاقده مع النادي حتى.

ورغم الغضب الجماهيري والانتقادات التي بلغت ذروتها، فإن مصادر داخل الأهلي تؤكد أن الإدارة تحترم تاريخ الحارس وتدرك قيمته قائدًا للفريق، لكن لا أحد ينكر أن الانتقادات الحالية قد تعجّل باتخاذ قرارات استثنائية إذا ما استمرت الأخطاء أو تسبب ذلك بفقدان الألقاب.

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مصطفى شوبير يدخل المشهد.. بداية عهد جديد؟

وسط موجة الانتقادات والتشكيك في جاهزية الشناوي، وجد البديل الشاب مصطفى شوبير نفسه أمام فرصة نادرة لقيادة عرين الأهلي، خاصة بعد المستوى السيئ الذي قدمه الشناوي في بطولة كأس العالم للأندية.

ورغم تعادل الأهلي في مواجهة بورتو البرتغالي 4-4 وخروجه من البطولة، فإن أداء الشناوي كان محط أنظار الجميع، واتهموه بأنه السبب بإضاعة فوز تاريخي للأهلي، بسبب عدم تصديه لأي تسديدة من التسديدات الأربع التي هزت شباكه.

ولم يحسم النادي حتى الآن مستقبل الشناوي رسميًا، وإن كانت الإشارات والمؤشرات توحي بأننا أمام تحول جذري في مركز حراسة المرمى.