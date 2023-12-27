الدوري السعودي: الاتحاد يأمل بالتعافي والنصر يتطلع للثأر

وخسر فريق المدرب مارسيلو غاياردو مباراته الأخيرة 5-2 أمام النصر في لقاء مؤجل ليسقط بطل الدوري في الهزيمة السادسة منذ بداية الموسم وتتعقد أموره أكثر في المسابقة.

ويدخل الاتحاد المبتلى بالغيابات مباراة الطائي دون سداسي خط الدفاع لويس فيليبي بسبب الإصابة، وعدم قيد أحمد حجازي محليًا بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، نهاية الموسم الماضي، وهي الإصابة نفسها التي أبعدت أحمد شراحيلي مطلع الموسم الجاري.

كما تعرض أحمد بامسعود لقطع في الرباط الصليبي أمام الرائد، بالإضافة لخضوع مهند الشنقيطي، وعمر هوساوي لجراحة، إلى جانب إيقاف لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لحصوله على بطاقة حمراء أمام النصر.

ولا تبدو حظوظ الفريق كبيرة في الحفاظ على اللقب بعدما تراجع للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر عقب 3 هزائم متتالية في الدوري أمام ضمك، والرائد، والنصر.