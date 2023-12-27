الدوري السعودي: الاتحاد يأمل بالتعافي والنصر يتطلع للثأر
يتطلع الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للتعافي حين يواجه الطائي ضمن منافسات الجولة الـ 19، يوم السبت المقبل، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريق.
وخسر فريق المدرب مارسيلو غاياردو مباراته الأخيرة 5-2 أمام النصر في لقاء مؤجل ليسقط بطل الدوري في الهزيمة السادسة منذ بداية الموسم وتتعقد أموره أكثر في المسابقة.
ويدخل الاتحاد المبتلى بالغيابات مباراة الطائي دون سداسي خط الدفاع لويس فيليبي بسبب الإصابة، وعدم قيد أحمد حجازي محليًا بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، نهاية الموسم الماضي، وهي الإصابة نفسها التي أبعدت أحمد شراحيلي مطلع الموسم الجاري.
كما تعرض أحمد بامسعود لقطع في الرباط الصليبي أمام الرائد، بالإضافة لخضوع مهند الشنقيطي، وعمر هوساوي لجراحة، إلى جانب إيقاف لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لحصوله على بطاقة حمراء أمام النصر.
ولا تبدو حظوظ الفريق كبيرة في الحفاظ على اللقب بعدما تراجع للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر عقب 3 هزائم متتالية في الدوري أمام ضمك، والرائد، والنصر.
* الهلال للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم
يحل الهلال ضيفًا على الفيحاء المتعثر في آخر 3 مباريات، في مباراة يبحث فيها الأول عن الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.
وحقق الهلال رقمًا قياسيًا بعدما أصبح أول فريق يحصد 50 نقطة خلال أول 18 مباراة في تاريخ المسابقة ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.
وبالنظر إلى سجل مباريات الهلال حقق الفريق 16 انتصارًا بينما تعادل في مباراتين، ولم يخسر مطلقًا حتى الآن، ويعد الفيحاء واحدًا من فريقين فقط، بالإضافة لضمك، نجحا بحصد نقطة من فريق المدرب جورجي جيسوس هذا الموسم بعد تعادلهما 1-1 في مباراة الذهاب.
* فرصة الثأر للنصر
وفي مباراة أخرى يحل النصر ضيفًا على التعاون وعينه على تحقيق الانتصار للتمسك بالمركز الثاني وملاحقة الهلال المتصدر أملا بتعثر الأخير، وتقليص فارق السبع نقاط بينهما.
ويملك فريق المدرب لويس كاسترو 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الأهلي ثالث الترتيب والذي يستضيف الخليج يوم الجمعة.
وسيكون النصر أمام اختبار صعب أمام التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 34 والذي يقدم أداء جيدًا هذا الموسم رغم خسارته الأخيرة 3-1 أمام الفتح.
وخسر النصر في 3 مباريات بالدوري هذا الموسم من بينها الهزيمة على ملعبه ذهابًا 2-صفر أمام التعاون في الجولة الثانية.