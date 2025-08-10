كيف أصبح حارس كريستال بالاس "عقدة النجوم المصريين"؟

كتب: نور الدين ميفراني.

خسر ليفربول كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بضربات الترجيح 2-3 بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتألق الحارس الإنجليزي دين هندرسون في المباراة، وساهم، بشكل كبير، بفوز كريستال بالاس بالكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال ضربات الترجيح فشل النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الضربة الأولى، وأطاح بها خارج المرمى.

وسبق للحارس الإنجليزي دين هندرسون أن تصدّى لضربة جزاء في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سددها النجم المصري عمر مرموش، وفشل فريقه مانشستر سيتي في الفوز باللقب.

وأصبح دين هندرسون عقدة للنجوم المصريين بعدما حرم الثنائي عمر مرموش، ومحمد صلاح، من لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، وتصدى لكل محاولاتهما في اللقاءين، ومنها ضربة جزاء.

الحارس الإنجليزي دين هندرسون يبلغ 28 سنة، ويلعب موسمه الثالث برفقة كريستال بالاس كريستال بالاس الذي تعاقد معه صيف 2023.

وكان الحارس قد تدرّج في مدرسة مانشستر يونايتد لكنه لم يستطع فرض نفسه في الفريق، منذ 2016 حتى 2023، وقضى أغلب المواسم معاراً لعدة أندية، كما حمل قميص المنتخب الإنجليزي الأول في 3 مباريات.