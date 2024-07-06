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رياضة

مدرب فرنسا يكشف سبب استبدال مبابي أمام البرتغال

مدرب فرنسا يكشف سبب استبدال مبابي أمام البرتغال
مبابي على مقاعد البدلاء بعد استبداله أمام البرتغالالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
06 يوليو 2024، 5:32 ص

قال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، إن مهاجمه كيليان مبابي، قائد الفريق، طلب استبداله خلال الوقت الإضافي في مباراة دور الثمانية ببطولة "يورو 2024" في مواجهة البرتغال، مساء الجمعة، بسبب شعوره بالتعب.

ولم يكن مبابي متألقا كعادته خلال البطولة القارية الحالية المقامة في ألمانيا ولم يحرز سوى هدف وحيد من نقطة الجزاء في مواجهة بولندا، لكنه عدا ذلك فشل في استغلال الفرص وبدا أنه غير مرتاح وهو يضع قناعا على الوجه بعد تعرضه لكسر في الأنف في المباراة الأولى لفريقه في البطولة.

وخلال المواجهة مع البرتغال توقف مبابي عن اللعب لبعض الوقت وخلع القناع لفترة وجيزة بعد اصطدام الكرة بوجهه، قبل أن يطلب بعد ذلك استبداله، ولم يشارك في ركلات الترجيح.

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وقال المدرب ديشان، مشيرا إلى الإرهاق العضلي وقناع الأنف: "دائما يكون صادقا معي ومع الفريق عندما يشعر أنه غير قادر على الانطلاق بقوة وأنه ليس في قمة الأداء.. شعر بتعب كبير بالفعل.

"رأيته بينما كان يعاني في الشوط الأول من الوقت الإضافي، ولم يكن هناك مبرر لاستمراره في المباراة. كيليان كان دائما صادقا معي ومع المجموعة؛ لذا كان من الطبيعي الاستعانة بدماء جديدة".

وبعد خروج مبابي فازت فرنسا بركلات الترجيح 5-3.

يورو 2024

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