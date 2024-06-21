راكيتيتش يصدم مودريتش وزملاءه بمنشور مثير (صورة)

نشر نجم منتخب كرواتيا السابق إيفان راكيتيتش منشورًا مثيرًا للجدل على حسابه على منصة "إنستغرام" وذلك بعد ساعات من سقوط منتخب بلاده في فخ تعادل بطعم الخسارة أمام ألبانيا (2 ـ 2) لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس أمم أوروبا 2024.

ومُني رفاق القائد لوكا مودريتش بتعادل مثير في الوقت القاتل أمام ألبانيا وذلك بعد أربعة أيام من الخسارة بثلاثية أمام إسبانيا في الجولة الأولى لتتقلص حظوظهم في بلوغ الدور الثاني من المسابقة قبل المواجهة الأخيرة أمام إيطاليا.

وأعاد راكيتيتش لاعب خط وسط نادي الشباب السعودي، والذي ساهم بشكل فعال في وصول كرواتيا إلى الدور النهائي لمونديال 2018، مشاركة صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، كان أحد المشجعين الكروات نشرها على حسابه.