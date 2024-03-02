الأزمة تشتعل.. اتحاد الكرة المصري يصعد ضد ليفربول وصلاح
اشتعلت الأزمة بين اتحاد الكرة المصري ونظيره ليفربول الإنجليزي، بعدما أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن استدعاء 7 محترفين للمعسكر المقبل، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح، رغم رفض النادي الإنجليزي.
ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس الجاري بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.
وكان نادي ليفربول أخطر اتحاد الكرة المصري برغبته في إعفاء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس الجاري بسبب إصابته.
وقال الاتحاد المصري لكرة القدم: "تلقينا بالفعل خطابًا من ليفربول لإعفاء محمد صلاح من المعسكر القادم بداعي إصابته".
وأوضح الاتحاد: "ضم أي لاعب محترف من حقنا طالما في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمه من عدمها في يد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتن حسام حسن".
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 22 مارس الجارس، وإذا حقق الفوز سيواجه الفائز من مباراة تونس مع كرواتيا، وذلك على هامش بطولة الإمارات الودية.
وتعد مباراة نيوزيلندا التجربة الأولى للفراعنة تحت قيادة حسام حسن بعد توليه المسؤولية خلفًا لروى فيتوريا المدير الفني الأسبق.
واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر، 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس، وهم: محمد صلاح، وأحمد حجازي، محمود حسن "تريزيغيه"، وحمدي فتحي، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، ومحمد شريف.
وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.