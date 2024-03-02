الأزمة تشتعل.. اتحاد الكرة المصري يصعد ضد ليفربول وصلاح

اشتعلت الأزمة بين اتحاد الكرة المصري ونظيره ليفربول الإنجليزي، بعدما أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن استدعاء 7 محترفين للمعسكر المقبل، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح، رغم رفض النادي الإنجليزي.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس الجاري بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وكان نادي ليفربول أخطر اتحاد الكرة المصري برغبته في إعفاء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس الجاري بسبب إصابته.