رئيس تحرير صحيفة "ماركا" يكشف عن قرار كريستيانو رونالدو بشأن عرض النصر السعودي

وقال خوسيه دياز لبرنامج "ملعب SBC": "كريستيانو رونالدو ناقش موضوع مستقبله منذ عدة أيام، وعلى حسب مصادري الخاصة المقربة من رونالدو، فالعرض الذي قدمه النصر السعودي، كان عرضا مهما جدا للاعب".

وتابع خوسيه دياز حديثه عن موقف اللاعب من العرض قائلا: "رونالدو وافق على قبول عرض نادي النصر، دون تردد، صحيح أن النصر حاول ضم اللاعب البرتغالي من قبل، ولكن هذه المرة اهتمام النصر كان كبيرا ونهائيا".

واستطرد رئيس تحرير صحيفة "ماركا" قائلا: " كريستيانو وجد أن لا مستقبل له بأوروبا، ولا يوجد عرض له أفضل من العرض السعودي، في بلد تطورت فيه كثيرا كرة القدم، كما شهد قدوم الكثير من الأجانب".

وعن إيجابيات قدوم رونالدو إلى السعودية قال: "بقدوم رونالدو إلى السعودية سيصبح الدوري السعودي محل أنظار العالم كله، الدوري سينتعش عالميا، وكل ما سيقوم به اللاعب البرتغالي سيجلب كل وسائل الإعلام العالمية والدولية، ستكون قفزة لكرة القدم السعودية والعربية والآسيوية".

وبسؤاله عن إمكانية قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي أجاب: "أنا لا أرى ميسي بالدوري السعودي، بل أراه في الدوري الأمريكي، رغم أن لديه عقدا مازال ساريا مع ناديه الفرنسي، وباريس سان جيرمان يرغب في تمديد عقده لموسم آخر، وعلى حسب ظني سينهى مسيرته في أمريكا".