رئيس تحرير صحيفة "ماركا" يكشف عن قرار كريستيانو رونالدو بشأن عرض النصر السعودي
تحدث "خوسيه دياز" رئيس تحرير صحيفة ماركا خلال تصريحات تليفزيونية سعودية عن آخر قرار للبرتغالي كريستيانو رونالدو في عرض النصر المقدم له للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد ذكرت أمس في تقرير لها، إن كريستيانو رونالدو حسم موقفه بالموافقة على عرض نادي النصر، وإنه سيلتحق بـ"العالمي" بداية من يناير المقبل، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، وراتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويا.
وقال خوسيه دياز لبرنامج "ملعب SBC": "كريستيانو رونالدو ناقش موضوع مستقبله منذ عدة أيام، وعلى حسب مصادري الخاصة المقربة من رونالدو، فالعرض الذي قدمه النصر السعودي، كان عرضا مهما جدا للاعب".
وتابع خوسيه دياز حديثه عن موقف اللاعب من العرض قائلا: "رونالدو وافق على قبول عرض نادي النصر، دون تردد، صحيح أن النصر حاول ضم اللاعب البرتغالي من قبل، ولكن هذه المرة اهتمام النصر كان كبيرا ونهائيا".
واستطرد رئيس تحرير صحيفة "ماركا" قائلا: " كريستيانو وجد أن لا مستقبل له بأوروبا، ولا يوجد عرض له أفضل من العرض السعودي، في بلد تطورت فيه كثيرا كرة القدم، كما شهد قدوم الكثير من الأجانب".
وعن إيجابيات قدوم رونالدو إلى السعودية قال: "بقدوم رونالدو إلى السعودية سيصبح الدوري السعودي محل أنظار العالم كله، الدوري سينتعش عالميا، وكل ما سيقوم به اللاعب البرتغالي سيجلب كل وسائل الإعلام العالمية والدولية، ستكون قفزة لكرة القدم السعودية والعربية والآسيوية".
وبسؤاله عن إمكانية قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي أجاب: "أنا لا أرى ميسي بالدوري السعودي، بل أراه في الدوري الأمريكي، رغم أن لديه عقدا مازال ساريا مع ناديه الفرنسي، وباريس سان جيرمان يرغب في تمديد عقده لموسم آخر، وعلى حسب ظني سينهى مسيرته في أمريكا".
وختم حديثه بتوجيه نصيحة للجماهير السعودية قائلا: "على الجمهور السعودي الاستمتاع بوجود لاعب كبير مثل رونالدو بالدوري السعودي، بالرغم من أن هذه ستكون محطته الأخيرة، واظن أن الكرة السعودية هي من جعلته يتخذ هذا القرار، فقراره الاخير للانضمام إلى مانشستر يونايتد كان غير صائب، والخطأ الذي ارتكبه رونالدو كان الخروج من ريال مدريد".
وأنهى رونالدو، صاحب الـ37 عاما، عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، بعد مقابلة صحفية مثيرة هاجم فيها إدارة النادي الإنجليزي، والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
يلعب كريستيانو الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات، في مركز الهجوم، وانضم لمانشستر يونايتد في 2021، قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي، وسبق له اللعب لسبورتنغ لشبونة البرتغالي كما لعب لريال مدريد الإسباني.