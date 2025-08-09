قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على مشوار الأهلي والترجي

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت، اليوم السبت، عن مواجهات نارية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2025/2026، كما سيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، مع رفع مكافآت المشاركة بنسبة 100% ليحصل كل نادٍ على مبلغ 100 ألف دولار.

ويعتبر نادي بيراميدز المصري هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد تفوقه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-2 ذهابًا وإيابًا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إعفاء فريقين فقط من المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، وهما: الأهلي وصن داونز، على أن يشارك 60 فريقًا بشكل طبيعي في الدور الأول من البطولة، وعلى رأسهم بيراميدز حامل اللقب.

وتقام مباريات الذهاب لدور الـ 64، أيام 19 إلى 21 سبتمبر، والإياب أيام 26 - 28 من الشهر نفسه.

بينما تقام مواجهات الدور التمهيدي الثاني، الذهاب أيام 17-19 أكتوبر، والإياب 24-26 من الشهر نفسه، بينما تنطلق مرحلة المجموعات 21 نوفمبر وتستمر حتى مارس.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي للفائز من إيغلي نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.

بينما سيلاقي بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في دور الـ 64، والفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من إنشورنس كومباني (إثيوبيا) ضد ملانديجي (زنجبار) في دور الـ 32.

وكان بيراميدز قد توج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا في دور نصف النهائي بعد الخسارة من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المباريات الأبرز من قرعة دور الـ 64:



الترجي التونسي ضد الحرس الوطني بطل النيجر.. (حال التأهل يواجه الترجي الفائز من مباراة مانغا سبورت وراحيمو من بوركينا فاسو)



نهضة بركان ضد أسكو كارا التوغولي.



الهلال ضد جاموس من جنوب السودان.



سيمبا ضد غابورون يونايتد البوتسواني.



يانغ أفريكانز ضد ويليتي الأنغولي.

الاتحاد المنستيري ضد أيست أند ليون.. (حال التأهل يواجه الاتحاد المنستيري الفائز من لقاء شبيبة القبائل وبيبياني الغاني).