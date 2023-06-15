معاقبة بايرن ميونخ بسبب خرقه الحد الأدنى للأجور

وفي ذلك الوقت، كانت الوظائف الصغيرة يُدفع مقابلها 450 يورو شهريًا، وقد ارتفع هذا المبلغ إلى 520 يورو في أكتوبر 2022.

ومع ذلك، كانت ساعات العمل الفعلية للموظفين، ونطاق مسؤولياتهم في بايرن ميونخ، أعلى في الواقع، مما يعني أنهم كانوا يكسبون فعليًا أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال بايرن ميونخ إنه بدأ في إجراء تغييرات هيكلية على أكاديميته، في العام 2020، لتجنب دفع رواتب منخفضة للموظفين، وإنه توقف عن توظيف أشخاص بعقود عمل هامشية في يوليو 2021.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي: "لم تكن نية بايرن ميونخ أبدًا منع الموظفين من رواتبهم المشروعة".

وأكد بطل الدوري الألماني للموسم الحادي عشر تواليًا، أنه تعاون بشكل كامل مع التحقيق، واتخذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.