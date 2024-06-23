رسميًا.. إعلان طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك

ولا يزال مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غامضا، في ظل تمسك إدارة القلعة البيضاء بعدم خوض أي مباراة قبل إقامة مؤجلات الدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة.

وكان لقاء القمة في الدور الأول للدوري بين الأهلي والزمالك قد حسمه الأبيض لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 39 نقطة، في حين يأتي الزمالك بالمركز التاسع برصيد 34 نقطة.