رسميًا.. إعلان طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك
أعلن اتحاد الكرة المصري رسميا تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييغو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.
ويقود سانتياغو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ويساعده ميغيل أنخيل أورتيز أرياس.
ولا يزال مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غامضا، في ظل تمسك إدارة القلعة البيضاء بعدم خوض أي مباراة قبل إقامة مؤجلات الدور الأول.
ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة.
وكان لقاء القمة في الدور الأول للدوري بين الأهلي والزمالك قد حسمه الأبيض لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.
ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 39 نقطة، في حين يأتي الزمالك بالمركز التاسع برصيد 34 نقطة.