نالت إشادات واسعة.. مَن إليانا فيرنانديز حكمة مباراة الهلال والقادسية؟

حظيت الحكمة الإسبانية المساعدة إليانا فيرنانديز، التي شاركت ضمن طاقم التحكيم في مباراة الهلال أمام القادسية، مساء أمس السبت، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، بإشادات واسعة.

وانتزع الهلال تعادلاً قاتلاً أمام القادسية بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا بالرياض، لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وأشاد الخبيران التحكيميان سمير عثمان ومحمد فودة بأداء إليانا، عبر تصريحات تلفزيونية، مؤكدين أنها أبدعت في القرارات التي اتخذتها، لدرجة أن فودة تمنى رؤية حكام رجال يملكون قوة شخصيتها ودقة قراراتها.

وقدمت الحكمة أداءً مميزاً طوال اللقاء، وظهرت بكامل جاهزيتها البدنية والفنية، وتميزت قراراتها بالدقة والثقة، ما جعلها محط إعجاب الجماهير التي تفاعلت مع كل إشارة لها على الخط.

ولم يقتصر التفاعل على الحضور في المدرجات، بل امتد إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصدرت صورها وتعليقات حول أدائها النقاشات الرياضية.

مَن إليانا فيرنانديز؟

وُلدت إليانا في مدينة أوفييدو بمنطقة أستورياس الإسبانية، في 6 يوليو 1990، وبدأت مسيرتها التحكيمية عام 2006، فقد أدارت مباريات الفئات السنية والدوريات المحلية، قبل أن تتدرج حتى وصلت إلى مصاف التحكيم الاحترافي.

وفي عام 2020، تم تصعيدها إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني حكمًا مساعدًا، لتواصل نجاحاتها وتصبح في يونيو 2022 ثاني امرأة في تاريخ إسبانيا تصل إلى التحكيم كمساعدة في الدرجة الأولى، بعد زميلتها غوادالوبي بوراس.

كما انضمت إليانا إلى قائمة الحكام الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2019، وشاركت في عدد من البطولات الكبرى، منها كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في كوستاريكا، إذ أسندت إليها مهام في تقنية الفيديو "VAR"، إضافة إلى إدارتها مباريات عدة في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وشاركت إليانا في إدارة مباراة الهلال والقادسية ضمن طاقم تحكيمي يقوده مواطنها خوان مونويرا حكما للساحة، وخوسيه إنريكي مساعدا للحكم، وعبدالله زريان حكما رابعا، إلى جانب الإسباني فالنتين جوميز والمجري تاماش بوغنار في غرفة تقنية الفيديو المساعد "VAR".